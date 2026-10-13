Tras revelaciones en SEMANA, Procuraduría llama a declarar a Eva Ferrer y otras 5 personas

La Procuraduría inició la semana con un llamado a declarar a Eva Ferrer, tras las revelaciones que hizo en SEMANA.

El Ministerio Público indagará los presuntos actos de corrupción en los que pudieron haber incurrido varios funcionarios públicos del gobierno Petro.

Cinco personas tendrán que presentarse a hacer declaraciones en la Procuraduría, de llegar hasta el fondo de la situación. Así, entre los llamados, además de Ferrer, están: Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

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En busca de pruebas

La decisión del Ministerio Público fue expresada a través de un auto que dio a conocer este martes 13 de octubre, mediante el cual, “se ordena a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practicar las pruebas para establecer los hechos denunciados en la publicación (en SEMANA)”.

La diligencia, según la Procuraduría, se da en el marco de una investigación que ya había sido abierta, con base en otras publicaciones de la misma revista en que Ferrer hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción de servidores públicos.​

Eva Ferrer y Vicky Dávila. Bogotá Octubre 6 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Las nuevas investigaciones anunciadas por la Procuraduría se deben a las revelaciones hechas por Ferrer en una entrevista realizada por Vicky Dávila, la cual contiene graves acusaciones contra Verónica Alcocer, ex primera dama.

En la mencionada entrevista, Ferrer, quien fue asesora de Alcocer y consejera presidencial para la Reconciliación, sostiene que en su antiguo círculo de confianza habría operado una red de intereses económicos, políticos y burocráticos.

Dentro de la entrevista, Ferrer afirma que inicialmente creyó que Alcocer estaba siendo utilizada por personas de su entorno, pero que después llegó a la conclusión de que ella también tendría intereses propios y participaría en esa estructura. Incluso califica a Gustavo Petro como una pieza de esa estrategia.

De acuerdo con las revelaciones de Ferrer en la entrevista en SEMANA, Manel Grau le contó que Alcocer habría regresado de Venezuela, en enero de 2023, con US$ 2,5 millones. Según el relato que dice haber recibido, una parte del dinero se destinaría a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.

Eva Ferrer cuenta una agresión física de Verónica Alcocer contra Angie Rodríguez. Foto: SEMANA

De igual manera, Ferrer dice en la entrevista que recibió advertencias sobre supuestas actividades de tráfico de armas y estupefacientes atribuidas a personas cercanas a Alcocer. Y no es todo, también menciona a los italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino. Afirma que, después de esas advertencias, comenzó a temer por su seguridad y tuvo que permanecer escondida.

Además, menciona presuntos traslados de drogas en maletas durante viajes a Venezuela. Cada uno de los señalamientos requieren verificación independiente.