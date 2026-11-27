La Plaza de Mercado Campo de Gigantes abrirá sus puertas este sábado 28 de noviembre de 2026 en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, con una alborada que comenzará a las 5:00 a. m., encabezada por el alcalde Nelson Hernán Parra Laguna y cerca de 40 productores y comerciantes.
El proyecto está concebido como un punto de comercialización directa entre el campesino y el consumidor final, eliminando las cadenas de intermediación para ofrecer alimentos frescos a mejores precios y garantizar ingresos más justos para los cultivadores.
Modelo sin intermediarios y oferta de dos pisos
En las instalaciones de la nueva plaza, los productores locales ofrecerán sus cosechas y artículos de primera necesidad sin pasar por intermediarios que encarezcan el costo final de la canasta familiar. “Hoy el campesino le vende directo a la familia, sin intermediarios. Este espacio no es solo para mercar, es un espacio para todas las familias, para el encuentro y la cultura”, afirmó el alcalde Nelson Hernán Parra Laguna.
La edificación cuenta con dos niveles distribuidos de la siguiente manera:
- Primer piso: Reúne 30 puestos dedicados a productos agrícolas y artículos de consumo diario.
- Segundo piso: Alberga una zona gastronómica integrada por 8 restaurantes.
La operación y el funcionamiento administrativo de la plaza estarán a cargo de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del municipio.
Programación de apertura, ubicación y horarios habituales
Durante todo el fin de semana inaugural, los asistentes y las familias mosquerunas podrán disfrutar de una agenda cultural que incluye música en vivo, presentaciones artísticas y la variada oferta culinaria del segundo nivel.
De manera permanente, la Plaza de Mercado Campo de Gigantes está ubicada en la Carrera 2 con Calle 1, detrás de la estación de policía, y prestará atención al público de lunes a domingo en horario continuo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.