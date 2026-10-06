Alcalde de Mosquera cambió el discurso por un acordeón al darle serenata a 1.420 abuelos que conocieron el mar

El mar de Cartagena todavía les mojaba los pies cuando empezó a sonar el acordeón. Quien lo tocaba no era un músico contratado, sino Nelson Hernán Parra Laguna, alcalde de Mosquera (Cundinamarca), que viajó hasta el Caribe para encontrarse con un grupo de adultos mayores que fueron llevados a conocer el mar.

Hubo aplausos, baile y más de uno con los ojos aguados.

La escena hace parte de uno de los programas para adulto mayor más ambiciosos de la región: la Alcaldía de Mosquera, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, llevó a 1.420 abuelos a conocer Cartagena. Recorrieron la Ciudad Amurallada, visitaron los lugares más emblemáticos y vivieron unos días pensados solo para ellos, con acompañamiento permanente para garantizar su seguridad, comodidad y bienestar.

“La felicidad de nuestros adultos mayores siempre será una prioridad para nosotros. Queremos que solo se preocupen por disfrutar”, afirmó el alcalde.

En 2024, el destino fue Barranquilla. Este año, Mosquera apostó por Cartagena, y la respuesta de los abuelos lo dice todo: gratitud, alegría y una tarde de acordeón frente al mar que difícilmente olvidarán.