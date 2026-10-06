Tragedia en la vía Mosquera-La Mesa: accidente deja un motociclista muerto

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Mosquera con La Mesa, Cundinamarca, que dejó como saldo una persona fallecida y una importante afectación en la movilidad.

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En la tarde de este martes, 6 de octubre, se presentó un accidente donde un conductor perdió la vida luego de una fuerte colisión.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el siniestro ocurrió en el sector de Los Puentes, antes de subir hacia Mondoñedo; estuvieron involucrados un tractocamión y un motociclista.

La víctima se movilizaba en motocicleta y, debido a la gravedad del accidente, falleció en el lugar de los hechos.

La situación causó rápidamente problemas para los conductores que pasaban por esta carretera; el accidente ocasionó tráfico en la zona, lo que dificultó la circulación en este tramo de la vía.

Accidente de tránsito en la vía Mosquera-La Mesa la tarde del martes 6 de octubre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

Hasta el momento, la información disponible confirma la participación del tractocamión y la motocicleta, así como el fallecimiento del motociclista.

No se han establecido en la información conocida las circunstancias exactas que provocaron el siniestro, por lo que deberán ser las autoridades correspondientes las encargadas de determinar qué ocurrió.

El accidente vuelve a poner la atención sobre este corredor que conecta a Mosquera con La Mesa y que registra un importante flujo de vehículos, especialmente en los sectores cercanos a Mondoñedo.

Mientras se adelantan las labores correspondientes tras el accidente, los conductores que se movilizan por el sector deben tener en cuenta la alta congestión vehicular que se presenta en el punto.

Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles causas del accidente.