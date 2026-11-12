Mujer denuncia presunto acoso sexual mientras estaba entrenando: “no es justo lidiar con tanto depravado”

Un nuevo hecho de un presunto acoso sexual se presentó en la madrugada del jueves 12 de noviembre en el municipio de Tabio, cerca de Bogotá. Una mujer, que manifiesta salir a trotar todas las mañanas, denunció, a través de un video en redes sociales, un hecho en el cual habría sido acosada por un hombre.

Niña de 15 años habría sido abusada en cita con menor que conoció en redes sociales

La mujer relata que se encontraba trotando sobre las 5:30 de la mañana cuando de repente un hombre, que se transportaba en una motocicleta, se acercó a ella y le habría dado una palmada en sus glúteos.

En medio de su relato, la mujer rompió en llanto y, visiblemente afectada, expresó: “es que no es justo con nosotras las mujeres. ¿Cómo es posible que un depravado pueda hacernos esto y no pase nada?"

Mujer denuncia haber sido víctima de acoso sexual mientras trotaba en la madrugada del jueves 11 de noviembre den Tabio, Cundinamarca Foto: Captura de pantalla Cuenta de Instagram hechosparaincomodar / API

Posteriormente, señaló que “ni siquiera estaba mostrando nada. Tengo una pantaloneta una camiseta con licra. Es imposible salir y sentirse segura”.

Más adelante enfatizó en la falta de seguridad y policía que hay en esa zona específica por donde ella transita a diario. “Uno nunca ve ni por asomo un policía por ahí parado”.

Mujer denuncia haber sido víctima de acoso sexual mientras trotaba en la madrugada del jueves 11 de noviembre den Tabio, Cundinamarca Foto: Captura de pantalla Cuenta de Instagram hechosparaincomodar / API

Mujer denuncia haber sido víctima de acoso sexual mientras trotaba en la madrugada del jueves 11 de noviembre den Tabio, Cundinamarca Foto: Captura de pantalla Cuenta de Instagram hechosparaincomodar / API

Finalmente reflexionó y recalcó en la impotencia que se siente pasar por una situación así, no poder hacer algo al respecto y saber que a los agresores no les va a pasar nada en absoluto.

El caso se suma a otros que se han venido presentando en los últimos días en Bogotá y sus alrededores. Hace unos días, se conoció la denuncia pública hecha por una mujer, que manifestó que su hija de 15 años fue presuntamente abusada sexualmente por un hombre mientras estaba en una cita con otro menor de edad.

En esa oportunidad, la menor habría sido interceptada y engañada por el hombre por una presunta requisa por supuesto porte de estupefacientes. Posteriormente, habría intimidado a la niña con un cuchillo y empezado a realizarle tocamientos.