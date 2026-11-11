Hombre que ofrecía desbloqueos energéticos y limpiezas ancestrales fue condenado por abuso sexual de seis mujeres

En Antioquia, un juez de conocimiento condenó a 17 años de prisión a José Fabio Salazar Castaño tras acusarlo de ser el responsable del abuso sexual de seis mujeres en la región durante supuestos rituales de sanación, tras valorar las pruebas de la Fiscalía.

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La investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) estableció que el señalado abusó de sus víctimas —todas mujeres entre 16 y 26 años— cuando acudían a su inmueble para supuestos procesos de desbloqueos energéticos y limpiezas ancestrales.

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Según la Fiscalía General de la Nación, estos hechos ocurrieron entre 2013 y 2022 en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín y en San Carlos, Antioquia.

Reportes del Instituto Nacional de Salud y de Medicina Legal indican que las mujeres son las principales víctimas de este delito en Colombia. Cerca del 75 % al 80 % de los exámenes médico-legales por presunto abuso sexual corresponden a mujeres y niñas, mientras que entre el 20 % y el 25 % corresponden a hombres.

“Salazar Castaño, de 63 años, se aprovechó de su condición de aparente guía espiritual reconocido por la comunidad para doblegar la voluntad de las víctimas, ponerlas en situación de inferioridad y facilitar su fin criminal”, comunicó la Fiscalía sobre el caso.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Juan Páez

¿Cómo operaba el supuesto guía espiritual?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el hombre se aprovechaba de su condición de rol de guía espiritual y, en el supuesto proceso de desbloqueo energético o limpiezas ancestrales con uso de plantas, se aprovechaba de ellas.

Varias de las mujeres habrían consumido marihuana como parte del ritual, según la Fiscalía. De acuerdo con el ente investigador, a otra de las víctimas le fueron fotografiadas sus partes íntimas durante la falsa consulta.

Estos hallazgos fueron presentados por la Fiscalía al juez de conocimiento, por lo que Salazar Castillo fue sentenciado por los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir.

Imágen de referencia. Foto: Getty Images

Aunque no se ha conocido si el señalado aceptó o no los cargos, esta decisión judicial se tomó en primera instancia, por lo que sigue disponible el recurso de apelación.