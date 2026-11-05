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Grave accidente de tránsito: bus de Capillas de la Fe se volcó y dejó varias personas heridas

El hecho ocurrió en la vía Mosquera-La Mesa. Entre los lesionados se encuentran una menor de edad y un adulto mayor.

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José Luis Goyeneche García

5 de noviembre de 2026 a las 12:22 p. m.
Accidente de tránsito en la vía Mosquera-La Mesa el jueves 5 de noviembre
Accidente de tránsito en la vía Mosquera-La Mesa el jueves 5 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Tiempo / API

Un autobús de transporte público perteneciente a la empresa funeraria Capillas de la Fe se volcó este jueves 5 de noviembre en la vía que comunica a Mosquera con La Mesa, en Cundinamarca. El siniestro ocurrió sobre el mediodía.

Accidente en la vía Panamericana dejó dos muertos y 15 heridos.
Dos muertos y al menos 15 heridos tras accidente de un bus en la vía Panamericana

El accidente dejó varias personas lesionadas y obligó a desplegar un operativo de atención y rescate en el lugar por parte de autoridades de tránsito, bomberos y equipos de salud.

De momento, la vía está funcionando con un solo carril, debido a que los organismos de rescate se encuentran trabajando en la remoción y estabilización del vehículo.

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