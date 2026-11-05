Grave accidente de tránsito: bus de Capillas de la Fe se volcó y dejó varias personas heridas

Un autobús de transporte público perteneciente a la empresa funeraria Capillas de la Fe se volcó este jueves 5 de noviembre en la vía que comunica a Mosquera con La Mesa, en Cundinamarca. El siniestro ocurrió sobre el mediodía.

Dos muertos y al menos 15 heridos tras accidente de un bus en la vía Panamericana

El accidente dejó varias personas lesionadas y obligó a desplegar un operativo de atención y rescate en el lugar por parte de autoridades de tránsito, bomberos y equipos de salud.

De momento, la vía está funcionando con un solo carril, debido a que los organismos de rescate se encuentran trabajando en la remoción y estabilización del vehículo.

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