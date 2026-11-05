La Fiscalía General advirtió que el 25 de junio de 2014, Roberto Prieto Uribe, como gerente de la campaña Santos Presidente, presentó ante el Fondo Nacional de Financiamiento de Política del Consejo Nacional Electoral (CNE) “de manera fraudulenta los informes de ingresos y gastos”.

En dicho documento, se omitió por completo el millón de dólares que le giró a la campaña la multinacional brasileña Odebrecht, liderada por el empresario Marcelo Odebrecht.

“En ellos (los libros de campaña) no se reportaban los gastos de campaña que generó la prestación de servicios por parte de la empresa (...) quien entre marzo y mayo de 2014 ejecutó un contrato de prestación de servicios cuyo objeto real era la realización de actividades de marketing político y encuestas de la referida campaña para conocer el estado personal del señor Juan Manuel Santos Calderón en la contienda electoral para presidente de la República para el periodo 2014-2018″, precisó la fiscal del grupo de tareas especiales.

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En medio de la imputación de cargos, que se ha extendido por cuatro horas y media, la fiscal del caso indicó que no se reportó la donación en especie realizada por la constructora Norberto Ebrecht “a través del pago de los servicios prestados por Paddington Berkshire Ltd., contribución que le permitió a la campaña reducir pasivos y pues la empresa extranjera asumió los costos descritos”.

Durante la extensa audiencia se indicó que con estos informes, la campaña logró la reposición de votos que establecía la ley y las normas electorales.

“Realmente se trató de una conducta fraudulenta por cuya vía, señor Preto Uribe, usted indujo en error a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y al gerente administrativo y financiero de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el propósito de obtener el aval en las cuentas de campaña y en consecuencia el reconocimiento del derecho al pago de la reposición de votos, teóricamente por estar acorde con la legalidad electoral”, precisó.

Este dinero, respondió la fiscal ante las aclaraciones hechas por la defensa de Roberto Prieto, no ha sido reintegrado a las arcas del Estado pese a que se obtuvo de manera fraudulenta.

“La campaña del señor Juan Manuel Santos Calderón tuvo acceso al dinero y ese dinero no ha sido regresado a las entidades públicas que la Fiscalía General considera víctimas”, precisó la delegada del ente investigador.

Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó al empresario los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.