Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, queda en libertad por orden del Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD).

Tras resolver las apelaciones presentadas por la defensa del acusado y la Procuraduría General en contra de la decisión del pasado 19 de agosto que ordenó la detención preventiva contra el exministro Velasco mientras avanzaba el proceso penal, el Tribunal Superior consideró que no se cumplían los requisitos necesarios.

En la decisión, se avalaron los argumentos presentados por el delegado del Ministerio Público frente al “retiro de la vida pública” de Luis Fernando Velasco y la actualidad política del país.

En este sentido, se señaló que Velasco ya no hace parte del Gobierno ni tiene poder político para concluir que representa un peligro para la sociedad o que pueda afectar el desarrollo del proceso penal.

Para el Tribunal, “no se ve cómo Luis Fernando Velasco Chávez podría seguir instrumentalizando la estructura estatal si que alguna vez lo hizo”.

Por esto, se considera que el exministro puede defenderse en libertad de los señalamientos hechos en su contra por la Fiscalía General

“Lo que se quiere evitar, en palabras de la fiscal, es ”la continuidad del desfalco al erario”, propósito para el cual los integrantes de la supuesta organización criminal habrían instrumentalizado la estructura estatal. Pero hay que darse cuenta de que las condiciones de posibilidad de tal continuidad ya no existen”, precisa la decisión emitida en la tarde de este jueves 5 de noviembre.

En otro de los apartes, se puso de presente que el gobierno actual “es una antitesis” del gobierno del que hizo parte Luis Fernando Velasco, es decir, el de Gustavo Petro.

“Si como descubrió la fiscal el objeto de la supuesta ‘empresa criminal’ era asegurar mayorías parlamentarias para la aprobación de ciertos proyectos de ley impulsados por el anterior Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación es impensable que durante el nuevo Gobierno, siendo este la antítesis el anterior, tal organización haya subsistido”, enfatiza la decisión.

El exministro fue acusado por la Fiscalía General de haber utilizado su cargo e influencias para que se direccionaran varios contratos de obra e interventoría que estaban en poder de la UNGRD.

El juicio contra el exministro

El juicio contra el exministro Velasco continuará el próximo martes 2 de febrero de 2027 en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

En la audiencia preparatoria de juicio que se celebró el pasado miércoles, el exministro del Interior y su defensa reclamaron por las fallas de la Fiscalía General en entregarles todas las pruebas para planear su estrategia de defensa ante los señalamientos.

“¿Cómo es posible que en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”, reclamó el exministro del Interior en el desarrollo de la diligencia judicial.