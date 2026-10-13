Nación

“Violencia contra la mujer”: Fiscalía abre investigación contra Matador tras agresiones a la primera dama

El ente acusador advirtió que la investigación se abrió de oficio y con las propias publicaciones del indiciado.

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Redacción Semana
13 de octubre de 2026 a las 1:06 p. m.
Matador y la primera dama, Ana Lucía Pineda.
Matador y la primera dama, Ana Lucía Pineda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

Julio César González, conocido como Matador, ahora tiene un lío en la Fiscalía por violencia contra la mujer, luego de las publicaciones que hizo en sus redes sociales en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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