La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le envió este jueves 26 de noviembre un requerimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, para saber sobre el avance del trámite de extradición de José Leonidas Bustos, el expresidente de ese mismo tribunal que terminó condenado por el escándalo del cartel de la toga.

La petición salió firmada por Gerson Chaverra, el magistrado ponente de este proceso, quien explicó que en medio de una sesión ordinaria de la Sala Penal de la Corte el pasado 25 de noviembre, se decidió “solicitar información sobre el estado del trámite de extradición” de Bustos Martínez.

La historia de Leonidas Bustos, el todopoderoso exmagistrado que terminó condenado por traicionar los principios de la justicia

Ese pedido de extradición, según el documento de tres páginas, salió el pasado 21 de octubre del año en curso y dos días después, el Ministerio de Justicia recibió la solicitud formal. Es decir, el requerimiento está radicado hace más de un mes.

El magistrado Chaverra explicó en su petición que la extradición del expresidente de la Corte Suprema tiene como “propósito” lograr que el requerimiento ante el Gobierno de Canadá, para que cumpla la condena que en la actualidad tiene pendiente con la justicia colombiana.

El pasado mes de octubre, la Sala de Casación Penal de la Corte confirmó la condena de más de 10 años de cárcel contra el exmagistrado y expresidente de ese mismo alto tribunal, por su participación en el famoso escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga.

El fallo determinó que Leonidas Bustas acordó actuaciones irregulares con abogados y funcionarios judiciales para intervenir en procesos contra congresistas aforados, como Musa Besaile y Álvaro Ashton, a cambio de coimas para lograr decisiones favorables o producir dilaciones dentro del trámite.

Por eso, la Corte Suprema le recordó al Ministerio de Justicia que la solicitud de extradición “se sustenta en el ánimo (…) para lograr la captura del exmagistrado, a fin de que cumpla las sanciones impuestas al haber sido hallado penalmente responsable por el ilícito de concierto para delinquir y cohecho propio”.

El magistrado Chaverra expresó en su solicitud que el cumplimiento de la condena es una medida “eficaz” para asegurar la justicia en Colombia. La Corte también expresó su “disposición” para colaborar en el trámite de extradición de Bustos, quien “debe ser entregado para que enfrente las consecuencias”, indicó la misiva.