Marchas del 14 de octubre: estas son las ciudades, zonas y horarios en las que se realizaran

Este jueves, 14 de octubre, se esperan diversas manifestaciones en el país debido a las marchas convocadas por el expresidente Gustavo Petro, por lo que varias vías se podrán ver afectadas en temas de movilidad. Hasta el momento, estos son los lugares y horarios en los que se llevarán a cabo estas jornadas.

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Durante estas protestas, diferentes organizaciones han anunciado su participación, entre ellas la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la cual, por medio de un comunicado, ha anunciado dónde serán los puntos de concentración.

Según el comunicado, en Tolima se llevarían a cabo en Ibagué, lugar en el que comenzarán las aglomeraciones a partir de las ocho de la mañana desde la Casa del Maestro, en la avenida 37 con carrera 4G.

Por su parte, en Bogotá se espera que las movilizaciones empiecen desde el Parque Nacional a las nueve y media de la mañana, lo que podría causar congestión vehicular y dificultades en la movilidad. Sin embargo, en redes sociales se han visto diferentes publicaciones en las que no se descarta que las principales plazas de Bogotá también sean puntos de encuentro para estas marchas.

Asimismo, se han anunciado estas jornadas en otras ciudades del país, como Armenia, lugar en el que todavía no se tiene un punto específico de encuentro, pero ya se ha informado que comenzarán desde las ocho y media de la mañana. En Riohacha, las concentraciones serán en el parque Simón Bolívar desde las siete de la mañana.

Por otro lado, en Cali se llevarían a cabo en la Plaza de Cayzedo, entre las carreras cuarta y quinta con calles 11 y 12; en Medellín todavía no se tiene un punto fijo, pero, según comentarios en redes sociales, podría ser en la plaza San Antonio, lugar en el que se exponen varias esculturas de Fernando Botero.

Aunque aún no se tiene claridad sobre dónde se van a realizar varias de estas concentraciones, se espera que, con el paso de las horas, las diferentes entidades y autoridades vayan aclarando cuáles serán los puntos afectados y las medidas que se tomarán para garantizar que las jornadas se lleven a cabo en calma.

Fecode, al igual que Gustavo Petro, participará en la manifestación del 14 de octubre: expuso las razones

Cabe recordar que estas manifestaciones fueron promovidas por Gustavo Petro, quien también anunció que participará en estas movilizaciones.

“Yo voy a marchar, voy a estar allí en Bogotá este 14 de octubre, no se les olvide, 14 de octubre en todos los municipios de Colombia, los de derecha, los de izquierda, los que tienen hambre, los que necesitan comida barata, los que necesitan ingresos para pagar la vida que viene para el mes, para el siguiente año, para ser dignos en Colombia”, aseguró el exmandatario.