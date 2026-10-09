Decreto para sancionar la protesta violenta entraría a regir cuando la oposición prepara su primera movilización contra el Gobierno

Colombia se alista para un nuevo pulso político en las calles. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha venido adelantando un decreto para sancionar la protesta violenta y diferenciarla de manera clara para que la Fuerza Pública pueda intervenir en estos casos.

Decreto de protesta social está a punto de volverse una realidad: falta la firma de Abelardo De La Espriella

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que a partir de este viernes, 9 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella tendrá en sus manos el decreto y solo bastará su firma para que empiece a regir.

“En este Gobierno, lo que se dice se hace. En el Ministerio del Interior trabajamos, no perdemos el tiempo. Mañana (hoy) pasa a firma del presidente Abelardo De La Espriella el nuevo decreto de protesta social. Un decreto complejo, que muchos daban por irreformable”, afirmó Lara.

Paralelamente, desde la izquierda preparan la primera manifestación en contra del Gobierno para el próximo miércoles, 14 de octubre.

La movilización ha sido convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), que respaldó al gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien ya confirmó que participará de esa jornada, así como Fecode, que también dijo que se unirá a esta movilización contra el Gobierno.

“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad. Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía. La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente”, afirmó Petro.

Las protestas del 2021 contra Iván Duque terminaron en enfrentamientos por la fuerza pública. Fueron convocadas por las centrales sindicales y respaldadas por el petrismo. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Una de las alertas que hay es que esas manifestaciones puedan llegar a ser violentas, pues aunque Petro pidió que sean pacíficas, las movilizaciones que han sido convocadas por las centrales sindicales y respaldadas por el petrismo han terminado en hechos violentos, como sucedió en las del 2021 contra el gobierno del expresidente Iván Duque.

En ese entonces, el expresidente Petro envió mensajes en contra del accionar desmedido de la Fuerza Pública y no recriminó que los uniformados o los CAI hayan sido objeto de ataques por parte de los manifestantes.

Con el nuevo decreto que ya comenzaría a regir para esa movilización se espera que el Estado pueda tener mayores herramientas para darles garantías a quienes se manifiesten pacíficamente, mientras que quienes lo hagan de forma violenta podrían ser sancionados.