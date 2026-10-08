Decreto de protesta social está a punto de volverse una realidad: falta la firma de Abelardo De La Espriella

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó este jueves, 8 de octubre, que está listo el decreto de protesta social que se ha venido discutiendo en los últimos días y sobre el cual la ciudadanía pudo hacer comentarios. Solo falta la firma del presidente, quien tendrá el documento en sus manos a partir de este viernes, 9 de septiembre.

Gobierno de Abelardo De La Espriella acabará con la protesta violenta. La policía podrá actuar y, si hay armas, no hay diálogo

“En este Gobierno, lo que se dice se hace. En el Ministerio del Interior trabajamos, no perdemos el tiempo. Mañana pasa a firma del presidente Abelardo De La Espriella el nuevo decreto de protesta social. Un decreto complejo, que muchos daban por irreformable”, aseguró Lara.

El ministro aclaró que habrá tres principios que estarán claros en esta reforma.

Primero, se definirá qué se entiende por una protesta violenta y cuándo deja de ser pacífica. Segundo, se aclara que el diálogo es una regla, pero se establecen causales claras para su agotamiento. Tercero, se fijarán cinco niveles de reacción por parte de las autoridades para controlar estos hechos cuando haya violencia.

Según Lara, habrá dos reglas que no se negociarán: que primará la protesta pacífica y que se establecerán los corredores solidarios para que no haya bloqueos de carreteras o carriles de TransMilenio.

“Vamos a proteger la protesta pacífica de los infiltrados y los violentos. Ni un derecho menos para la protesta pacífica. Ni un espacio más para la violencia”, mencionó Lara.

El ministro del Interior ha venido defendiendo esta idea, que ha sido criticada por sectores de la oposición representados en el petrismo. “El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma”, les contestó Lara.

“Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”, dijo el ministro.

Las protestas violentas podrán ser reprimidas por la fuerza pública. Foto: Colprensa

Según han aclarado desde el Gobierno nacional, con este decreto se busca que quienes quieran marchar pacíficamente lo puedan hacer amparados en lo establecido en la Constitución Política, pero quienes generen violencia y caos y afecten a otros ciudadanos puedan ser sancionados.

El documento menciona que cuando se evidencie que hay armas de fuego, cortopunzantes, explosivos, artefactos incendiarios, entre otros, la obligación del diálogo se entenderá resuelta y no condicionará a los uniformados, quienes podrán actuar.

“En estos eventos, la Policía Nacional actuará sin dilaciones innecesarias, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios de prevenir, contener y hacer cesar las conductas punibles o los actos de violencia, proteger la vida e integridad de las personas, preservar los bienes y restablecer las condiciones de seguridad y convivencia, con observancia de los principios que regulan el uso de la fuerza”, señalan.