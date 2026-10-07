El pedido desde Bogotá para recuperar las vías tras los bloqueos de las manifestaciones por Palestina

La manifestación en apoyo al pueblo palestino que se desarrolló en la tarde de este martes en Bogotá sobre la Calle 26 y la 45 generó el rechazo del sector político capitalino que coincidió en un pedido contundente: recuperar las vías con la fuerza pública.

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Vehículos de la Policía Nacional y el UNDMO (antiguo Esmad). Foto: Cortesía

El concejal Julián Uscategui, quien estuvo desde uno de los puntos afectados por la marcha, fue el primero en reaccionar y, con un video publicado en sus redes sociales, pidió la intervención de las autoridades.

El petrismo vuelve a bloquear Bogotá, impidiendo que miles de ciudadanos lleguen temprano a casas. La Fuerza Pública debe intervenir para restablecer la movilidad y el orden público. El derecho a la protesta no puede estar por encima de los derechos de millones de bogotanos. https://t.co/h0mYPWVb0o — Julián Uscátegui (@JulUscategui) October 8, 2026

“La Fuerza Pública debe intervenir para restablecer la movilidad y el orden público” fue uno de los mensajes más contundentes en su publicación.

TransMilenio reportó afectaciones al servicio que involucraron el cierre temporal de 9 estaciones, desde las 3 de la tarde aproximadamente, y fue hasta las 8:28 p.m. que se logró la recuperación total de la operación habitual.

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En la misma línea de Uscategui, Tata Hernández, concejala de Bogotá del partido Centro Democrático, rechazó esta jornada de movilizaciones que terminó afectando a miles de ciudadanos en plena hora pico cuando intentaban llegar a sus destinos.

“Mientras miles de ciudadanos quedan atrapados y no pueden llegar a sus hogares, el petrismo insiste en bloquear y paralizar Bogotá. La protesta no puede convertirse en vandalismo ni en una herramienta para afectar a millones”, dijo Hernández.

Coincidiendo con Uscategui, la cabildante del Centro Democrático concluyó haciendo un llamado a las autoridades: “La Fuerza Pública debe intervenir ya, recuperar el orden y garantizar que Bogotá pueda funcionar”.

Por su parte, Juan David Quintero, también concejal de la ciudad, se pronunció en defensa de los más de 140.000 usuarios afectados que reportó TransMilenio.

“¿Nadie piensa en las más de 140.000 personas a las que les tocó caminar hasta sus casas? Yo sí. Un miércoles, con lluvia, los bogotanos no pueden seguir pagando las consecuencias de bloqueos”, dijo Quintero en sus redes sociales.

Manifestación en apoyo a Palestina en Bogotá este miércoles, 7 de octubre. Foto: X/ @DavidPorrasP

El concejal finalizó pidiendo el apoyo del presidente Abelardo De La Espriella para uno de sus proyectos que busca blindar a TransMilenio de estas manifestaciones.

“Por eso propongo blindar el sistema de transporte. Ya radicamos un proyecto de acuerdo y le pedimos al presidente Abelardo De La Espriella apoyar esta iniciativa. Hagamos que Bogotá funcione”, concluyó el cabildante.

Dicho proyecto fue radicado hace un año y SEMANA conoció que se puede dar su aprobación en las próximas semanas, cuando hay sesiones extraordinarias en el Concejo de Bogotá.