VEHÍCULOS

Manifestaciones paralizan varias estaciones de TransMilenio y dejan afectados a usuarios en Bogotá

Se restablecerán los servicios cuando se presenten mejores condiciones.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

7 de octubre de 2026 a las 2:09 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: Captura tomada de X @JulianPericoJr y Getty Images

Bogotá vive la tarde de este 7 de octubre con complicaciones de movilidad, luego de que se registrara una manifestación por parte de un grupo de bicitaxistas en la Autopista Sur, en Soacha.

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Bicitaxistas bloquean importante vía entre Bogotá y Soacha: congestión afecta TransMilenio

Los hechos han derivado en múltiples cierres de estaciones de TransMilenio, afectando a 7.193 usuarios. La entidad ha compartido que se restablecerán los servicios cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Las estaciones que a esta hora no prestan su servicio son las siguientes:

  • San Mateo
  • Terreros
  • La Despensa
  • León XIII
  • Bosa

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