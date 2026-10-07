Manifestaciones paralizan varias estaciones de TransMilenio y dejan afectados a usuarios en Bogotá

Bogotá vive la tarde de este 7 de octubre con complicaciones de movilidad, luego de que se registrara una manifestación por parte de un grupo de bicitaxistas en la Autopista Sur, en Soacha.

Bicitaxistas bloquean importante vía entre Bogotá y Soacha: congestión afecta TransMilenio

Los hechos han derivado en múltiples cierres de estaciones de TransMilenio, afectando a 7.193 usuarios. La entidad ha compartido que se restablecerán los servicios cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

🚨 ¡No vamos a permitir el bloqueo de vías por exigir el cumplimiento de la ley! He ordenado al secretario de Gobierno desbloquear de inmediato la Autopista Sur, en coordinación con @PoliciaSoacha_, y a @MovilidadSoacha continuar con los operativos de control al transporte ilegal. Los bicitaxis pueden operar cuando cumplen las condiciones establecidas, entre ellas, ser eléctricos o de pedal. Los vehículos que continúen prestando este servicio con motores a gasolina no pueden prestar ningún servicio y desde @Alcaldia_Soacha seguiremos realizando los controles correspondientes para proteger la vida de nuestra gente. Los operativos no se detendrán. En Soacha las normas se cumplen 🚔🇵🇱 — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 7, 2026

Las estaciones que a esta hora no prestan su servicio son las siguientes:

San Mateo

Terreros

La Despensa

León XIII

Bosa

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