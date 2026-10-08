El proyecto que blindaría a TransMilenio de las protestas y que puede aprobarse este año

A propósito de la manifestación pro Palestina que bloqueó gran parte de la operación de TransMilenio este miércoles y afectó la movilidad de más de 150.000 usuarios, salió a relucir el proyecto “No más capuchos”, cuyo autor explicó en SEMANA.

El pedido desde Bogotá para recuperar las vías tras los bloqueos de las manifestaciones por Palestina

El concejal proponente, Juan David Quintero, rechazó la afectación a la ciudadanía que dejó la movilización de este martes y, citando su proyecto legislativo, pidió el apoyo del presidente Abelardo De La Espriella, a través de su red social X.

“Un miércoles, con lluvia, los bogotanos no pueden seguir pagando las consecuencias de los bloqueos. Por eso propongo blindar el sistema de transporte. Ya radicamos un proyecto de acuerdo y le pedimos al presidente Abelardo De La Espriella apoyar esta iniciativa”, concluyó el cabildante en su pronunciamiento.

Para entender los detalles de este proyecto, SEMANA habló con el concejal, quien explicó que esta iniciativa busca asegurar el derecho al acceso a los derechos básicos que tienen los bogotanos que utilizan este medio de transporte.

Concejal Juan David Quintero, proponente de la iniciativa. Foto: Concejo de Bogotá

“La gente que se sube a TransMilenio lo hace para materializar sus derechos fundamentales como la educación o el trabajo. Razón por la cual el sistema es un servicio esencial. Por lo que no se debería poder bloquear”, dijo Quintero a este medio.

Actualmente, cuando un grupo de manifestantes bloquea el sistema, la Secretaría de Gobierno dispone de un grupo de diálogo que busca atender la protesta.

Esta es la metodología que se modificaría con la iniciativa del concejal. El cabildante propone que esta etapa de diálogo no dure horas como sucede actualmente y que la actuación de la Fuerza Pública sea rápida y retire a los manifestantes en minutos.

“Con la declaración de servicio esencial, lo que hacemos es reducir esa etapa de diálogo, simplemente a que la policía o la autoridad llegue y diga: ‘Me tienen que retirar’”, explicó el concejal.

El periodo de diálogo cambiaría, no se anularía

En el diálogo con SEMANA, el representante insistió en que con este proyecto se garantizaría la etapa de diálogo, solamente que esta no duraría horas.

“Siempre tiene que existir la etapa de diálogo. ¿De cuánto tiempo? Eso lo definen los estatutos de jurisprudencia de la Corte Constitucional, reglamentos de la UNDMO, etc., a partir de la situación”, especificó el concejal.

Oficial de la UNDMO, antes Esmad. Foto: Colprensa

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Quintero ejemplificó que, si esta iniciativa es aprobada, “los ciudadanos pueden protestar en cualquier parte, pero no en el carril exclusivo de Transmilenio”.

Para que esta iniciativa sea aprobada, se necesita que pase un debate en Comisión y otro en Plenaria que, según el cabildante, se puede dar este año. Para impulsarla, el cabildante busca el apoyo del presidente De La Espriella.