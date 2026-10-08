Fecode, al igual que Gustavo Petro, participará en la manifestación del 14 de octubre: expuso las razones

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó que estará presente en las marchas que se llevarán a cabo el próximo 14 de octubre y en las que también estará el expresidente Gustavo Petro.

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Por lo mismo, el Comité Ejecutivo hizo un llamado para que los sindicatos filiales se vinculen a los comités organizativos en los departamentos y municipios, y desarrollen campañas que ayuden a difundir la información.

Entre otras cosas, pidió transmitir las razones que motivan al magisterio a participar en la jornada, por medio de piezas publicitarias, programas radiales y demás medios de comunicación.

Asimismo, confirmó que la regiones cercanas a Bogotá enviarán delegaciones con el propósito de fortalecer y acompañar las manifestaciones.

“Recomendamos que la participación del magisterio sea masiva y colorida, acompañada de expresiones folclóricas y culturales que reflejen la alegría y el entusiasmo”, señaló el gremio por medio de un comunicado.

Según expusieron, estas son las razones por las que saldrán a las calles a protestar:

Por una educación pública, laica, gratuita, financiada y administrada por el Estado, para los millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aspiran a un futuro mejor.

La dignificación de la labor pedagógica para toda la comunidad educativa.

Defensa del Fomag, del derecho a la salud y del bienestar del magisterio.

Solidaridad con las comunidades educativas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, exigiendo garantías para la reconstrucción y adecuación de la infraestructura física de las instituciones educativas.

En rechazo a la campaña de estigmatización y señalamientos contra la educación pública, al magisterio colombiano, a Fecode y a sus sindicatos regionales.

Las demás situaciones que se presenten en las regiones.

Fecode cerró el comunicado diciendo: “Con solidaridad y fraternidad, participamos este 14 de octubre en la gran movilización del pueblo colombiano”.