Abelardo De La Espriella reaccionó a marchas anunciadas por el Cric y les hizo advertencia: “Este Gobierno no se deja amenazar”

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a las marchas que fueron anunciadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y advirtió que no se permitirán bloqueos ni se dejarán presionar.

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De acuerdo con el grupo étnico, se tendrán jornadas de protestas en el departamento entre el 11 y 14 de octubre. Esto, según informaron, fue denominado como Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida y habrá un diálogo con organizaciones sociales.

El jefe de Estado habló de esto en unas declaraciones que hizo desde la Casa de Nariño. “Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el Cric”, apuntó.

El mandatario dejó en claro que su Gobierno respeta “profundamente” a esta población y está más que dispuesto a dialogar con sus autoridades legítimas.

No obstante, aprovechó para hacer una advertencia: “No vamos a negociar bajo presión, no vamos a negociar bajo vías de hecho y mucho menos bajo amenazas”.

“Este Gobierno no se deja amenazar ni se deja intimidar o presionar de nadie. Además, vamos a establecer, y es una orden muy clara que se ha dado, qué ocurrió con los 1.13 billones que el Estado reporta como entregado dentro de los planes concertados con el Cric”, agregó.

El presidente sostuvo que en este caso revisarán peso por peso, contrato por contrato y convenio por convenio.

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Asimismo, expresó que cualquier persona o población podrá manifestarse de manera pacífica y tendrá todas las garantías para ejercer este derecho que protege la ley.

Sin embargo, declaró que será otra cosa totalmente distinta si las protestas vienen acompañadas de violencia. “No voy a permitir bloqueos de ninguna clase, violencia, ni acciones destinadas a paralizar las regiones para imponerle al Gobierno condiciones que, insisto, no vamos a aceptar”, complementó.

Por ahora, restará esperar para ver si hay alguna reacción del Cric ante las palabras del jefe de Estado y si las jornadas de movilizaciones se mantendrán.