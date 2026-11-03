¿Fomag tendría los días contados con el Gobierno De La Espriella? Fecode asegura que nuevo proyecto lo eliminaría

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Colombia, más conocido como Fomag, ha enfrentado varios problemas desde hace varios meses, más en concreto desde el Gobierno de Gustavo Petro, cuando, tras varias decisiones, dejó desatendidos a miles de maestros de todo el país.

Fecode se pronuncia tras la salida de Fiduprevisora del Fomag y advierte que el déficit de la salud sigue sin resolverse

Recientemente, el Gobierno de Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la medida asegurando que no renovaría el contrato de la fiducia de la Fiduprevisora con este fondo, dado que el Gobierno encontró graves problemas en la administración.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que no renovará el contrato de fiducia con Fiduprevisora, entidad que durante 36 años estuvo encargada de administrar los recursos del FOMAG. Foto: Natalia Betancourt / Semana y Getty Images

Entre los hallazgos se encontró un patrimonio negativo de $3,198 billones, lo que demostró un deterioro significativo del patrimonio del Fondo. También se encontraron problemas con la prestación de servicios de salud, como barreras, problemas con la operación y tutelas acumuladas.

El hecho de que el contrato con la Fiduprevisora se termine no quiere decir que el Fomag se acabe. Sin embargo, FECODE ha hablado en los últimos días sobre un rumor que cada vez se hace más fuerte.

El hoyo negro del Fomag: un faltante de 2,3 billones de pesos estaría dejando en riesgo a pacientes con cáncer, VIH y epilepsia

La directora de Fecode, Martha Alfonso, habló en SEMANA sobre la información conocida. Aseguró que, tras una reunión sostenida con la cartera, conocieron la filtración de una iniciativa para eliminar el Fomag a través de una “memoria justificativa”.

Entre los hallazgos del Ministerio de Educación sobre la administración del FOMAG se reportó un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026, situación que llevó a solicitar una auditoría forense. Foto: Suministrada a SEMANA

Detalló que, de eliminarse este fondo, el sindicato tomaría varias decisiones, entre ellas la de presentar demandas o procesos legislativos con Senado y Cámara. También aseguraron que saldrían a las calles para defender dicho fondo. Sin embargo, dijeron que, tras consultar con el Ministerio de Salud, aún no se ha aclarado si la medida realmente sería tomada o si, por el contrario, solo es un rumor.

SEMANA habló con el Ministerio de Salud para corroborar la información. Sin embargo, aseguraron que no está en su resorte dicha confirmación, pues no hacen parte de la junta directiva.