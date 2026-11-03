“Ni pido ni ofrezco”: la respuesta del ministro de Hacienda al expresidente Uribe por supuesto intercambio de hojas de vida

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que el exmandatario cuestionara públicamente una supuesta solicitud de hojas de vida a integrantes de su partido en medio de las discusiones de la Ley de Sometimiento y la de Ley de Rescate Fiscal en el Congreso de la República.

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La controversia comenzó con un mensaje de Uribe, quien recordó a los congresistas de su colectividad que no deben entregar hojas de vida al Ejecutivo y pidió directamente al jefe de la cartera de Hacienda abstenerse de solicitarlas.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas”, escribió el exmandatario.

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En el mismo pronunciamiento, dirigido al representante Mateo Hidalgo, Uribe se refirió a la lucha contra el clientelismo y aseguró que algunos integrantes de su sector político ya venían trabajando en ese propósito antes de que el presidente De La Espriella asumiera ese compromiso.

“Señor Ministro de Hacienda: con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del Pte Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que ud pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”, señaló.

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La respuesta de Gómez no tardó en llegar. El ministro rechazó los señalamientos y aseguró que no está solicitando ni ofreciendo cargos, al tiempo que reivindicó su trayectoria política y su relación previa con el partido del expresidente.

“Señor expresidente Álvaro Uribe, usted me conoce porque estuve en su partido y sabe de mi talante. Ni pido ni ofrezco. Mucho menos en el sagrado cumplimiento del deber”, manifestó el funcionario.

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Ley de Rescate Económico deja cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y el ministro Miguel Gómez Foto: Montaje El País: fotos de Colprensa y X@miguel_gomez_m

Gómez también aprovechó su respuesta para defender la gestión que adelanta desde el Ministerio de Hacienda y señalar que su prioridad está concentrada en enfrentar la compleja situación fiscal del país, sin recurrir a acuerdos políticos por debajo de la mesa.

“En estos momentos en que la Patria llama, concentro toda mi energía en sacar adelante lo que antes parecía imposible: un rescate patriótico sin acuerdos bajo la mesa. Confío en que, entre todos, lo lograremos”, agregó.

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El ministro insistió en que el país atraviesa uno de los momentos más difíciles para las finanzas públicas y aseguró que su administración está concentrada en superar ese escenario.

“Ya hemos hecho otros ‘imposibles’. Aquí estamos frente a uno más, en uno de los momentos más difíciles de la Hacienda Pública. Vuelvo a mis tareas y sigo ¡Firme por la Patria!”, concluyó.