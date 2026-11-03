De decir que “no comía de tigre” a estar motilado, esposado y en uniforme en La Picota: así terminó alias Keko

Hace varios días, generó un fuerte impacto en el país el video que se conoció en el que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encaró a un señalado criminal conocido con el alias de Keko.

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Los hechos se registraron en el operativo Blindaje 360 en Barranquilla, alias Keko retó al mandatario colombiano señalando que “no comía de tigre”, posteriormente resultó capturado por parte de las autoridades e increpado por el propio jefe de Estado.

“Guapito por teléfono, ¿verdad? Y matando gente, sicariando, robando, extorsionando. ¿Viste esa cara que tienes? La misma cara de tus víctimas”, le dijo De La Espriella. Ante esas palabras, alias Keko aseguró que era “por joder”.

Así encaró Abelardo De La Espriella a alias Keko durante el operativo Blindaje 360 en Barranquilla. El criminal es señalado de difundir mensajes intimidatorios y de pertenecer a bandas dedicadas a extorsión, homicidio y microtráfico. La operación dejó 72 capturas. https://t.co/9Xgps79i8O — Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026

Luego pasaron los días y el mandatario colombiano reveló novedades en el caso de alias Keko. Por medio de su cuenta personal de X, el presidente indicó que un juez le dictó medida de aseguramiento.

Sumado a ello, De La Espriella publicó un video del traslado de alias Keko a la cárcel de máxima seguridad de La Picota, esposado y motilado.

Alias Keko, uno de los criminales que encaró el presidente De La Espriella Foto: Pantallazos a video publicado por Abelardo De La Espriella

En ese sentido, Keko pasó de retar al jefe de Estado a ser enviado a un centro penitenciario, señalado por las autoridades de cometer múltiples delitos.

En la audiencia de imputación de cargos en contra de alias Keko, la Fiscalía indicó: “La división de roles, el uso de líneas telefónicas comunes, la circulación de dineros por cuentas Nequi, las amenazas directas y la intervención diferenciada de cada integrante, permiten afirmar que probablemente usted hacía parte de un grupo de delincuencia organizada conocido como Los Costeños, Bloque Resistencia Caribe, cuya finalidad común era la comisión sistemática de extorsiones en particular para obtener provecho económico ilícito”.

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Posteriormente, un juez revisó los elementos que presentó la Fiscalía y tomó la determinación de dictar medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de alias Keko.