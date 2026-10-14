Enfrentamientos entre manifestantes y agentes del UNDMO en el Parque de los Periodistas

La jornada de movilizaciones en la capital del país escaló en tensión hacia el final de la tarde de este miércoles, 14 de octubre. En pleno corazón de la ciudad, el Parque de los Periodistas y sus sectores aledaños se convirtieron en el epicentro de serios disturbios entre grupos de manifestantes y unidades de la Unidad Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguo ESMAD.

🔴 Manifestaciones del 14 de octubre EN VIVO: tensa situación entre manifestantes y el Esmad en el Parque de los Periodistas

La fuerza pública debió desplegar operativos de dispersión en el casco histórico para despejar el espacio público y evitar daños mayores a la infraestructura del sector.

Presunto ataque al Palacio Municipal de Popayán en medio de las protestas de este 14 de octubre

Las complicaciones en la circulación vehicular se sintieron con fuerza en varios corredores estratégicos del oriente de la ciudad. Sobre las seis de la tarde, la Secretaría de Movilidad informó sobre manifestantes que realizan un bloqueo en la intersección de la carrera 7 con calle 36, situación que obligó a las autoridades de tránsito a recomendar vías alternas como la Avenida Circunvalar y la Avenida NQS, mientras integrantes del Grupo Guía gestionaban los desvíos para aligerar la congestión.

6:40 p.m. #Atención ⚠️🚧Manifestantes realizan bloqueo en la intersección de la Carrera 7 con calle 36. ↗️Vías alternas: ✅Av. Circunvalar ✅Av. NQS 👮‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico y desvíos en el punto https://t.co/5eynJWV9GH — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 14, 2026

Videos en redes sociales y silencio institucional

A través de plataformas digitales circularon diversas grabaciones tomadas por transeúntes y residentes del centro histórico. Diferentes videos que circulan en redes sociales muestran enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes del UNDMO, sobre todo en el centro de Bogotá, generando afectaciones leves en la movilidad, aunque hasta el momento la Secretaría de Movilidad no ha emitido un parte definitivo sobre el estado actualizado de la malla vial en ese punto.

Pese a la gravedad de las imágenes difundidas y a la zozobra generada en el sector comercial y residencial del centro, las autoridades distritales han mantenido reserva frente a los hechos.

Sobre las movilizaciones, la Secretaría de Gobierno ni la Secretaría de Seguridad de Bogotá se han pronunciado respecto a los enfrentamientos, mismo actuar del alcalde Carlos Fernando Galán, mientras que los mandos de la Policía Metropolitana tampoco han entregado un informe oficial con el balance de detenidos o heridos. Se prevé que el orden público quede completamente restablecido en el transcurso de la noche.