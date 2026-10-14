Presunto ataque al Palacio Municipal de Popayán en medio de las protestas de este 14 de octubre

La jornada de manifestaciones nacionales de este miércoles 14 de octubre dejó un balance de severas afectaciones a la movilidad y choques focalizados entre algunos manifestantes y la Fuerza Pública en varios puntos del país.

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En diversas ciudades, la movilización se vio alterada por el bloqueo de vías y arterias, además de choques con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO), antiguo ESMAD, que debió desplegar operativos de contención ante los actos de vandalismo registrados.

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Uno de los episodios de mayor gravedad de la jornada se registró en la ciudad de Popayán, donde personas que participaban en la movilización habrían intentado ingresar por la fuerza a las instalaciones del Palacio Municipal.

Según los reportes oficiales de la zona, grupos de personas con el rostro cubierto se desprendieron de la marcha principal para cercar el edificio de la administración local, lo que generó momentos de alta tensión e incertidumbre entre los transeúntes y funcionarios que se encontraban en las inmediaciones del recinto histórico.

Ataque a la infraestructura pública y reacción de la Fuerza Pública

La dimensión de los desórdenes quedó registrada en múltiples piezas audiovisuales compartidas en plataformas digitales.

A esta hora varios sujetos ingresan al Parque Caldas de Popayán. Se han escuchado papas bomba. El Undemo ya hace presencia en el centro de la capital del #Cauca. El grueso de marchantes terminaron la movilización hace dos horas. https://t.co/nCQTX1s7br — RubénP (@Ruben723) October 14, 2026

En los videos difundidos en redes sociales se observa a varios manifestantes encapuchados protagonizando disturbios frente al inmueble. En una de las grabaciones se observan varias personas intentando, presuntamente, forzar una de las puertas del palacio, aunque las imágenes por sí solas no permiten establecer las circunstancias completas de lo ocurrido.

Ante el riesgo de una posible irrupción en la infraestructura pública y el aumento de la violencia en el perímetro, la Policía Nacional activó los protocolos de intervención a través del grupo UNDEMO.

#Marcha Popayán convertida en una nube de gases, la Policía garantiza la seguridad de los manifestantes que violentan las edificaciones y atacan al Esmad con bombas incendiarias. El centro cerrado por los disturbios. https://t.co/9hLZvfyuWG — Alexander Casas (@AlexanderCasas2) October 14, 2026

Posteriormente, las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a las personas que protagonizaban los disturbios alrededor del palacio. Tras la intervención, las autoridades locales reforzaron la seguridad en el centro histórico de la capital caucana para prevenir nuevos hechos de violencia durante el cierre de la jornada.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades o de la Alcaldía de Popayán sobre los hechos de violencia que se presentaron durante la tarde de este miércoles.