Educación

¿Cuánto cuesta estudiar para ser piloto en Colombia? Puede durar entre 18 y 24 meses y estos son los requisitos

La formación para obtener la licencia de piloto comercial en Colombia exige cumplir requisitos académicos, médicos y de experiencia en vuelo.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
16 de julio de 2026 a las 1:27 p. m.
Estudiar para ser piloto puede representar una inversión de entre 150 y 250 millones de pesos, según la escuela de aviación y las horas de vuelo requeridas.
Estudiar para ser piloto puede representar una inversión de entre 150 y 250 millones de pesos, según la escuela de aviación y las horas de vuelo requeridas. Foto: Getty Images

Ser piloto es una de las carreras más atractivas para muchos. Esto dado que atrae a muchas personas principalmente por la combinación de pasión por volar, la oportunidad de viajar y conocer distintas culturas, los ingresos altamente competitivos y el estilo de vida dinámico que escapa de la rutina de oficina.

Estos son los pasos para participar en la convocatoria de la Universidad de Belice.
Universidad de Belice abre becas para certificar segunda lengua: así puede aplicar

Sin embargo, aunque la carrera resulta atractiva, lo cierto es que muy pocos saben cómo estudiarla, cuánto tiempo dura, cuáles son las licencias que se necesitan para ello y sobre todo la inversión necesaria para cursarla.

La remuneración de los pilotos en Colombia en el año 2024 es un tema de interés y debate, reflejando la importancia de entender su compensación económica.
Las horas de vuelo y el entrenamiento en simuladores representan la mayor parte del costo de la formación de un piloto comercial. Foto: Getty Images

La carrera, en el campo educativo, es exigente dado que requiere de alta responsabilidad y una formación continua. Además, la industria aeronáutica colombiana exige perfiles cada vez más preparados.

Tenga en cuenta en primer lugar que para cursar esta carrera deberá obtener la Licencia de Piloto Comercial de Avión, que autoriza legalmente a un piloto a ejercer actividades remuneradas como piloto.

Los cupos están disponibles para colegios tanto del del área urbana como rural.
Gobierno Petro ordena a instituciones educativas incorporar enfoque de género en sus planes académicos: esta es la resolución

Entre los requisitos para iniciar su formación como piloto, necesita cumplir los requisitos como tener 18 años, que es la edad mínima para obtener la licencia PCA, ser bachiller académico culminado, tener el certificado Médico Aeronáutico Clase 1 vigente, dominar el idioma español y tener una proyección hacia el inglés aeronáutico OACI.

El hecho fue grabado por pilotos de otra aeronave (foto de referencia)
Para ejercer como piloto comercial en Colombia es necesario contar con la Licencia de Piloto Comercial de Avión y cumplir los requisitos establecidos por la autoridad aeronáutica. Foto: Getty Images / alvarez

Debe tener la licencia de piloto privado de avión o un programa integrado y mínimo 190 horas certificadas de vuelo.

Respecto al valor en la carrera de piloto, las escuelas de aviación cobran un promedio de entre 40 y 60 millones de pesos colombianos por semestre. La inversión final sería de unos 150 a 250 millones de pesos colombianos.

Tenga en cuenta que la matrícula y el curso teórico puede costar unos 10 millones de pesos, pero que lo más costoso dentro de esta carrera son las horas de vuelo y los simuladores, pues se debe cumplir con la exigencia de entre 150 y 200 horas.

Actualmente se está capacitando para ser piloto de avión con Latam.
La creciente demanda de profesionales altamente capacitados mantiene la carrera de piloto como una de las más exigentes y atractivas del sector aeronáutico. Foto: Latam