Estudios apuntan a que el uso de la IA generativa puede causar daños en el aprendizaje a largo plazo: “Priva de oportunidades”

Es claro que cada vez hay más confianza en la inteligencia artificial para tareas básicas como redactar un correo electrónico, organizar un viaje o incluso encontrar una idea para un regalo, una actividad que abre interrogantes sobre los efectos colaterales que habrá en el aprendizaje y el desarrollo.

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Los chatbots de IA generativa, como ChatGPT, capaces de producir todo tipo de contenidos a partir de una simple consulta, han revolucionado los hábitos en los colegios, en el trabajo y en la vida personal.

Pero según publicaciones científicas basadas en muestras limitadas, delegar tareas en la IA puede tener consecuencias negativas en la memorización, la toma de decisiones e incluso la capacidad de juicio crítico.

En abril, un estudio británico-estadounidense, actualmente en proceso de revisión, concluyó que el uso de estas herramientas para resolver problemas aritméticos o ejercicios de comprensión mejoraba el rendimiento inmediato de los participantes, pero lo reducía a largo plazo, así como la capacidad de perseverar sin ayuda de la IA.

“Estos resultados son especialmente preocupantes, porque la perseverancia es fundamental para adquirir competencias y constituye uno de los mejores indicadores del aprendizaje a largo plazo”, escriben los autores de este estudio realizado con una muestra de 1.222 personas.

La IA acostumbra a las personas a obtener una respuesta inmediata, lo que las “priva de oportunidades de aprendizaje”, explica a la AFP Grace Liu, experta de la Universidad estadounidense Carnegie Mellon y autora principal del artículo.

“Lo preocupante es que la IA no es una herramienta diseñada para una tarea específica, sino que puede utilizarse para cualquier actividad intelectual de razonamiento”, añade.

Uso de IA Foto: Getty Images

Esto la diferencia de una calculadora, que puede ayudar a resolver una ecuación pero deja el proceso de razonamiento en manos del usuario.

De igual manera, un estudio del MIT de 2025 que se hizo viral sugiere que los estudiantes que utilizan la IA generativa para redactar trabajos académicos tienen menos espíritu crítico.

Otros estudios apuntan en la misma dirección. Destacan un fenómeno denominado “delegación cognitiva”.

“Las personas tienen una fuerte tendencia a ahorrar energía”, explica a la AFP Johann Chevalère, investigador del laboratorio de psicología social y cognitiva del Centro Nacional para la Investigación Científica francés (CNRS).

“En el día a día, solemos utilizar estrategias que nos permiten ir más rápido a lo esencial, sin tener que profundizar necesariamente en la información que hay que procesar, lo cual supone un gran esfuerzo cognitivo”, añade.

Según él, la IA generativa puede reforzar esta tendencia.

“Si hay actividades que nunca realizas, el cerebro, que funciona buscando el ahorro de energía, no se esforzará por mantener conexiones que no sirven para nada”, advierte el experto.

*Con información de AFP