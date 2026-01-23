Las cifras del uso de la inteligencia artificial en el mundo

La inteligencia artificial (IA) llegó para transformar al mundo y quienes la sepan manejar tendrán una clara ventaja competitiva. En la segunda mitad de 2025, el 16,1 por ciento de la población mundial en edad de trabajar utilizó IA, lo que muestra un amplio margen para ampliar su uso. Al mismo tiempo, esta penetración varía ampliamente entre países: en el hemisferio norte la emplea el 27 por ciento de la población, mientras que en el sur global lo hace el 14,1. Los datos provienen del reporte Global AI Adoption in 2025, de Microsoft. Allí, entre 141 economías, Colombia ocupa el puesto 43, con un nivel de implementación del 22 por ciento, lo que implica un aumento anual de 1,6 por ciento. Con ese registro, el país se ubica por encima de varios pares latinoamericanos: la IA es usada por el 21 por ciento de los chilenos, el 20 por ciento de los argentinos, el 18 por ciento de los mexicanos y el 17 por ciento de los brasileños.