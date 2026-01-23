CONFIDENCIALES

Las cifras del uso de la inteligencia artificial en el mundo

El uso de inteligencia artificial sigue creciendo en el mundo, pero la brecha entre el hemisferio norte y el sur global aún es marcada.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
24 de enero de 2026, 4:27 a. m.
La inteligencia artificial está cada vez más presente en el mundo actual.
La inteligencia artificial está cada vez más presente en el mundo actual. Foto: Getty Images

La inteligencia artificial (IA) llegó para transformar al mundo y quienes la sepan manejar tendrán una clara ventaja competitiva. En la segunda mitad de 2025, el 16,1 por ciento de la población mundial en edad de trabajar utilizó IA, lo que muestra un amplio margen para ampliar su uso. Al mismo tiempo, esta penetración varía ampliamente entre países: en el hemisferio norte la emplea el 27 por ciento de la población, mientras que en el sur global lo hace el 14,1. Los datos provienen del reporte Global AI Adoption in 2025, de Microsoft. Allí, entre 141 economías, Colombia ocupa el puesto 43, con un nivel de implementación del 22 por ciento, lo que implica un aumento anual de 1,6 por ciento. Con ese registro, el país se ubica por encima de varios pares latinoamericanos: la IA es usada por el 21 por ciento de los chilenos, el 20 por ciento de los argentinos, el 18 por ciento de los mexicanos y el 17 por ciento de los brasileños.

Más de Confidenciales

Hay alerta por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas. En la imagen el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el presidente Gustavo Petro.

Petro ordenó la insubsistencia del polémico director de la Unidad de Víctimas. SEMANA alertó posibles irregularidades en la entidad

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el desarrollo de soluciones para la industria automotriz.

Las cifras del uso de la inteligencia artificial en el mundo

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Gustavo Petro arremetió contra la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe

La excongresista asegura que su proyecto político busca reducir la polarización y promover un liderazgo basado en unidad nacional.

Juana Carolina Londoño le envió mensaje a Ecuador por aranceles: “Colombia es mucho más que su gobierno de turno”

Daniel Noboa, Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales CORI y Gustavo Petro

CORI llama a Colombia y Ecuador a no avivar las diferencias con la “diplomacia del micrófono y las redes sociales”

Yamil Arana, gobernador de Bolívar.

“Vienen jugando con el futuro de nuestra región”: Yamil Arana alerta sobre recorte presupuestal que pondría en riesgo al Canal del Dique

Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Alocuciones de Petro han durado más de 48 horas, mientras que las de Uribe, Duque y Santos tan solo 29 horas: “Charlatán”

Congresista Carlos Giménez

Congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó advertencia al régimen de Venezuela: “No vamos a parar”

Abogado Néstor García lanza propuesta al próximo Congreso de Colombia

Proponen proyecto de ley para eliminar las Cámaras de Comercio: “El sistema actual no promueve empresas”

Joe Biden y Nicolás Maduro.

Joe Biden consideró capturar a Nicolás Maduro en un viaje internacional

Noticias Destacadas