Tormenta política tras la radicación de la Ley de Rescate Económico: las reacciones de defensores y detractores

El pasado 29 de octubre, el Gobierno nacional radicó oficialmente el proyecto de Ley de Rescate Económico, con el fin de estabilizar las finanzas nacionales, que se han visto fuertemente golpeadas por las decisiones fiscales del gobierno anterior.

Tras la presentación de la propuesta, se ha desatado una ola de reacciones. Mientras algunos sectores políticos destacan las virtudes de la iniciativa, otros consideran que su eventual aprobación tendría un impacto negativo.

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Estas son algunas de las reacciones que se han conocido en las últimas horas tras la radicación del proyecto.

El senador Hernán Cadavid aseguró que se hará una revisión detallada del proyecto de Ley de Rescate Económico, pues seguramente habrá muchos aspectos por corregir y esa es precisamente la razón de ser del Congreso. “Propósito: hay que proteger sectores de clase media que siempre reciben las más pesadas cargas”, dijo.

Primero una revisión detallada del proyecto de ley de rescate económico. Seguramente habrá muchas cosas por corregir, es la razón de ser del Congreso Propósito: Hay que proteger sectores de clase media que siempre reciben las más pesadas cargas Hallar caminos para salir de la crisis — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) October 30, 2026

Otra congresista que elevó su opinión fue María Clara Posada, quien aseguró: “La clase media le dio la victoria al Gobierno. Hoy ese voto de confianza se pone en riesgo con una reforma tributaria que hace que sean más familias las que paguen el derroche del Estado”.

“Aumenta el pago del impuesto de renta, de seguridad social y de productos básicos de la canasta familiar. ¿Cómo explicarle a un joven que no va a poder tener acceso a una tablet o a un computador para estudiar porque ahora tendrán que pagar IVA de 19 %? El país esperaba que la Ley de Ajuste Fiscal se tradujera en una fuerte reducción del gasto público. Difícil justificar que el foco esté dirigido a un aumento de la carga tributaria para la clase media”, precisó.

La clase media le dio la victoria al Gobierno. Hoy ese voto de confianza se pone en riesgo con una reforma tributaria que hace que sean más familias las que paguen el derroche del Estado. Aumenta el pago del impuesto de renta, de seguridad social y de productos básicos de la canasta familiar. ¿Cómo explicarle a un joven que no va a poder tener acceso a una tablet o a un computador para estudiar porque ahora tendrán que pagar IVA de 19%? Esto no es justo con los hogares colombianos. El país esperaba que la Ley de Ajuste Fiscal se tradujera en una fuerte reducción del gasto público. Difícil justificar que el foco esté dirigido a un aumento de la carga tributaria para la clase media. Como dice .@tomasuribeEco de cada $100 del ajuste fiscal en 2030, $35 son recortes de gasto y $64 son impuestos y cotizaciones. Tenemos que recortar el funcionamiento del Estado en 3% del PIB y no cargar a los colombianos para financiar el derroche. Más cargas tributarias se traducen en menor libertad. No votaré ningún aumento de impuestos para las familias trabajadoras. https://t.co/j7Yy2nYl9K — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 30, 2026

Por su parte, el senador Carlos Meisel aseguró que es importante dar la discusión alrededor de esta norma, necesaria para el país.

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“Llegó la hora de abrir la puerta del Gobierno a la buena experiencia. Esto no significa entregarse al rancio y detestable establecimiento, pero en este país hay gente valiosa que, lejos de la politiquería, los puede ayudar”, precisó.

Se acabó el show. Después de un primer recorrido por los medios de comunicación esta mañana y con un profundo amor patrio les comparto mis conclusiones: 1. Hoy empezó el gobierno. Con lo bueno y lo malo que eso trae. Se acabaron las tarimas, los fuegos artificiales y la puesta en escena. 2. Respeto profundamente a mis compañeros de bancada, pero me monto en la tesis de Uribe. Tenemos que estudiar reposadamente y sin impulsos todos los temas que trae el gobierno. 3. A los tigrillos se les pide abandonar la estrategia de mantener en secreto los planes. Llevamos esperando varias semanas la radicación de esta ley. Y al final, dilatar la publicación de las cosas no les quita la discusión álgida que generan. El hermetismo en la planificación no disminuye los problemas, los agranda. Se los dice alguien que sin suicidarse, los quiere ayudar. 4. Llegó la hora de abrir la puerta del gobierno a la buena experiencia. Esto no significa entregarse al rancio y detestable establecimiento, pero en este país hay gente valiosa, que lejos de la politiquería, los puede ayudar. 5. Una cosa es ganar elecciones y otra es gobernar. Las estrategias de campaña deben ser muy distintas a las de gobierno. 6. Aumentar la renta personal gravable es una discusión necesaria. En el 2021 casi queman el país por una propuesta parecida, en los momentos aquellos era inoportuna; pero sensatamente hay que tenerla. 7. Vale la pena empezar a confesar algunas propuestas irrealizables de campaña. 8. El REFERENDO DE TODOS que desde aquí se plantea, corrige muchas dificultades fiscales a futuro. Ojalá que el gobierno lo escuche, lo estudie y analice las bondades que trae. Esto no se trata de aplaudir o criticar por default. Se trata de estudiar, comparar y avanzar. La patria milagro debe entender que el verdadero milagro es que la ciudadanía le apueste al país a partir del entendimiento de la situación. Presidente Abelardo, queremos que a usted y al país le vaya bien. Deseamos que tenga éxito, pero se vuelve indispensable aterrizar la situación con claridad a los ciudadanos. Sabemos que hay decisiones duras, pero si son buenas tenemos que apoyarlas. Colombia necesita certezas, compromisos serios. Hay que hacerlos. — Carlos Meisel (@carlosmeiselv) October 30, 2026

Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, dijo que, aunque el Gobierno radicó la normativa, el que va a ‘pagar los platos rotos’ es la clase trabajadora.

“Café, avena, aseo y vigilancia pasan del 5 % al 19 % de IVA desde 2028. Pagarán renta quienes ganen desde unos $ 5 millones al mes (hoy, desde $ 9 millones). Más cotización a salud para quien gane más de 2 salarios mínimos. Mientras tanto, la renta de las grandes empresas baja del 35 % al 31 %”, precisó.

El Gobierno de @ABDELAESPRIELLA radicó su “Ley de Rescate” y la factura la paga la clase trabajadora: ☕ Café, avena, aseo y vigilancia pasan del 5 % al 19 % de IVA desde 2028. 📉 Pagarán renta quienes ganen desde unos $5 millones al mes (hoy, desde $9 millones). 🏥 Más cotización a salud para quien gane más de 2 salarios mínimos. 🏦 Mientras tanto, la renta de las grandes empresas baja del 35 % al 31 %. Y pide facultades para suprimir entidades y vender activos del Estado. ¡Alerta, Colombia! 🇨🇴 Bienvenidos a la Patria Milagro. — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) October 30, 2026

El senador Enrique Gómez expresó: “El futuro de la Patria Milagro no se negocia. La deuda desbordada que heredamos es tan monstruosa que se traga 1 de cada 3 pesos de los ingresos de la Nación. Para salvar las finanzas públicas, generar empleo y reactivar el país, respaldamos la Ley del Rescate Fiscal, que es un paquete de medidas valientes que enfrentan los problemas de raíz”.