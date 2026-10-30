Política

Tormenta política tras la radicación de la Ley de Rescate Económico: las reacciones de defensores y detractores

El proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por el Gobierno nacional, desató reacciones divididas entre congresistas y sectores políticos.

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Redacción Semana
30 de octubre de 2026 a las 10:52 a. m.
El Gobierno nacional radicó el pasado 29 de octubre el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca estabilizar las finanzas públicas.
El Gobierno nacional radicó el pasado 29 de octubre el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca estabilizar las finanzas públicas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El pasado 29 de octubre, el Gobierno nacional radicó oficialmente el proyecto de Ley de Rescate Económico, con el fin de estabilizar las finanzas nacionales, que se han visto fuertemente golpeadas por las decisiones fiscales del gobierno anterior.

Tras la presentación de la propuesta, se ha desatado una ola de reacciones. Mientras algunos sectores políticos destacan las virtudes de la iniciativa, otros consideran que su eventual aprobación tendría un impacto negativo.

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Estas son algunas de las reacciones que se han conocido en las últimas horas tras la radicación del proyecto.

El senador Hernán Cadavid aseguró que se hará una revisión detallada del proyecto de Ley de Rescate Económico, pues seguramente habrá muchos aspectos por corregir y esa es precisamente la razón de ser del Congreso. “Propósito: hay que proteger sectores de clase media que siempre reciben las más pesadas cargas”, dijo.

Otra congresista que elevó su opinión fue María Clara Posada, quien aseguró: “La clase media le dio la victoria al Gobierno. Hoy ese voto de confianza se pone en riesgo con una reforma tributaria que hace que sean más familias las que paguen el derroche del Estado”.

“Aumenta el pago del impuesto de renta, de seguridad social y de productos básicos de la canasta familiar. ¿Cómo explicarle a un joven que no va a poder tener acceso a una tablet o a un computador para estudiar porque ahora tendrán que pagar IVA de 19 %? El país esperaba que la Ley de Ajuste Fiscal se tradujera en una fuerte reducción del gasto público. Difícil justificar que el foco esté dirigido a un aumento de la carga tributaria para la clase media”, precisó.

Por su parte, el senador Carlos Meisel aseguró que es importante dar la discusión alrededor de esta norma, necesaria para el país.

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“Llegó la hora de abrir la puerta del Gobierno a la buena experiencia. Esto no significa entregarse al rancio y detestable establecimiento, pero en este país hay gente valiosa que, lejos de la politiquería, los puede ayudar”, precisó.

Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, dijo que, aunque el Gobierno radicó la normativa, el que va a ‘pagar los platos rotos’ es la clase trabajadora.

“Café, avena, aseo y vigilancia pasan del 5 % al 19 % de IVA desde 2028. Pagarán renta quienes ganen desde unos $ 5 millones al mes (hoy, desde $ 9 millones). Más cotización a salud para quien gane más de 2 salarios mínimos. Mientras tanto, la renta de las grandes empresas baja del 35 % al 31 %”, precisó.

El senador Enrique Gómez expresó: “El futuro de la Patria Milagro no se negocia. La deuda desbordada que heredamos es tan monstruosa que se traga 1 de cada 3 pesos de los ingresos de la Nación. Para salvar las finanzas públicas, generar empleo y reactivar el país, respaldamos la Ley del Rescate Fiscal, que es un paquete de medidas valientes que enfrentan los problemas de raíz”.