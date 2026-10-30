José Manuel Restrepo se refirió a proyecto para oficializar el 31 de octubre como ‘Día de la Biblia’: “Nos hace más humildes”

Hace algunas horas, la senadora Sara Castellanos, del partido Salvación Nacional, radicó un proyecto de ley para que el 31 de octubre sea declarado Día Nacional de la Biblia en Colombia. Allí hicieron presencia funcionarios del Gobierno, entre ellos el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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La fecha en la que buscan oficializar este día coincide con la celebración de Halloween, una festividad que suele concentrar distintas actividades culturales y de ocio en varias de las ciudades del país. Dicha coincidencia puede convertirse en un elemento de debate a la propuesta que llegará al Legislativo.

La senadora Sara Castellanos radicó un proyecto de ley que busca declarar el 31 de octubre como Día Nacional de la Biblia en Colombia. La iniciativa contó con la presencia del vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Getty Images

Tras la propuesta, el vicepresidente se pronunció durante el evento, destacando la idoneidad de la iniciativa para que los colombianos puedan volver a la palabra y a recoger todo lo que allí se expone.

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“Lo único que no cambia es la preferencia de Dios en la sociedad. Allí es donde tiene sentido volver sobre la biblia, volver sobre la palabra de Dios, volver a tener la certeza que solamente nos da las sangradas escrituras y de fondo tener un día de la biblia para reivindicar el valor de ella, nos hace más humildes, mejores seres humanos, pero también más empáticas”, dijo Restrepo durante su intervención en el evento.

El vicepresidente José Manuel Restrepo acompañó la radicación del proyecto de ley que busca declarar el 31 de octubre como Día Nacional de la Biblia en Colombia y destacó el valor de las Sagradas Escrituras para la sociedad. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El proyecto deberá iniciar su trámite a través de la Cámara de Representantes y luego surtir todo el proceso como cualquier otra iniciativa. Sin embargo, ya ha tenido sus primeros detractores, pues la congresista autora de la iniciativa decidió repartir biblias en el Legislativo y un representante del Pacto Histórico elevó una crítica sobre esta acción.

Se trata de Miguel Grisales, perteneciente a esa colectividad y quien pidió diferenciar “la libertad de cultos” de “la instrumentalización política de la religión”. Aseguró que el Congreso no es el “púlpito de ninguna iglesia” y que en lugar de biblias se debió haber repartido una Constitución para que “por medio de su lectura se conozca la libertad religiosa”.