Así reaccionó José Manuel Restrepo cuando un ciudadano le pidió cambiar de asiento para que viajara en clase ejecutiva

El vicepresidente José Manuel Restrepo vivió un particular momento cuando iba en un avión rumbo a la ciudad de Barranquilla, con el fin de participar en el encuentro regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

Un ciudadano se acercó a la silla en la que iba el funcionario, que viajaba en clase económica, tal y como ha hecho sus desplazamientos desde que inició el Gobierno.

El hombre, por medio de un video, contó que le ofreció a Restrepo cambiarle el asiento para que este se fuera en clase ejecutiva, pero la propuesta fue rechazada. “Le iba a ceder mi puesto, pero me dice que no”, contó.

“Lo quiero enviar en clase ejecutiva y no se quiere ir. Eso es lo que necesita la patria, gente como él”, agregó.

El viajero se acercó nuevamente hasta donde el vicepresidente, se tomó una foto y cruzaron algunas palabras que desataron la risa entre ambos.

Por último, el ciudadano le dio la mano al Restrepo y le dijo: “Estos son los que necesitamos en la patria”.