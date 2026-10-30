De La Espriella interrumpió su discurso en Santa Marta para denunciar escándalo de corrupción: “Caiga quien caiga”

Una agitada agenda de trabajo lideró el presidente Abelardo De La Espriella en el Caribe colombiano. Al final de la actividad de Gobierno, estuvo en Santa Marta, donde habló sobre las medidas para atender la crisis de agua potable en el Magdalena.

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Mientras pronunciaba su discurso, el jefe de Estado mencionó que su Gobierno detectó un presunto caso de corrupción relacionado con carrotanques en Santa Marta, y señaló que habría una mafia interesada en impedir que se encuentren soluciones definitivas para el agua de la región.

“Cuando vine hace 20 días y dije que tenía la solución en 10 días, me demoré 10 más. Excúsenme, me demoré un poquito. No fueron 10, fueron 20 porque empezamos a revisar absolutamente todo y creo que hoy hay un panorama más claro. Y dije: Hombre, lo de las plantas no va por dos razones. Y es que vale mil veces más un litro de agua con la planta y eso lo hace inviable financieramente”, afirmó De La Espriella en la tarima del evento en Santa Marta.

También señaló: “Pero además de eso tiene un impacto ambiental que es imposible de resolver o muy costoso de resolver en una ciudad como esta que tiene tantas maravillas naturales. Entonces, lo de las plantas no fue un capricho mío, simplemente estoy buscando una solución de fondo”.

“Ahora, no puede ser que una solución temporal, como son los carrotanques, se haya vuelto la constante. Y lo voy a decir claramente: detrás de eso hay un negocio de los carrotanques y lo denunciamos ya y les vamos a caer. En este Gobierno no hay miedo para señalar lo que haya que señalar; hay gente que no quiere que Santa Marta tenga agua porque vive del negocio de los carrotanques, y ustedes lo saben”, recalcó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella denunció que existe una mafia de carrotanques en Santa Marta que no quiere que se solucione la crisis del agua potable: “Tenemos nombres, pruebas, todo el material”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/txz6gufCrF — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2026

Así mismo, indicó: “Aquí nadie se ha atrevido a denunciarlo, pues nosotros lo hicimos en el gobierno y está en manos de la fiscal general de la Nación. Y vamos a llegar hasta el fondo de esa situación, caiga quien caiga. Porque yo no vine aquí a taparle nada a nadie. Yo vine aquí a hacer lo que corresponde. Caiga quien caiga, con el negocio de los carotanques. Ya esto está en poder de la Fiscalía; tenemos nombres, tenemos información, tenemos pruebas. Y vamos a llegar hasta el final”.

“Hay videos, tenemos todo el material. Esa es la verdad. Por una parte, el tema del olvido, que hay que decirlo, del centralismo bogotano. Bogotá abandonó a su suerte a este distrito y al departamento del Magdalena hace muchos años. Pues tenía que venir un hijo del Caribe al que le duela a esta región para hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Es decir, las grandes transformaciones se hacen desde el gobierno, desde el gobierno central”, dijo el jefe de Estado.

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Finalmente, anotó: “Por primera vez en 140 años hay otro hijo del Caribe sentado en el solio de Bolívar. ¿Cómo no le voy a resolver a Santa Marta el problema del agua? Claro que lo vamos a resolver”.