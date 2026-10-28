Federico Gutiérrez hace advertencia de cara a las elecciones del 2027: “Ojo, nos dejamos distraer”

El alcalde Federico Gutiérrez habló en El Debate de SEMANA y, entre otras cosas, puso su atención en las elecciones regionales de 2027, que marcarán un nuevo punto de partida en muchas zonas.

El mandatario sostuvo que será un momento muy importante para el país y, de hecho, hizo una clara advertencia sobre el escenario electoral.

“Yo le hago un llamado a muchos sectores para que tengamos en cuenta lo que está en juego. Aquí no pueden primar los egos, aquí tenemos que juntarnos y entender que lo que viene para las elecciones de octubre es muy importante”, dijo.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Suministrado a Semana

Por lo mismo, señaló que no solo es fundamental lo que pase en Medellín, sino también en otras ciudades como, por ejemplo, en Cali, Bucaramanga o Bogotá, donde suena con gran fuerza la posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro sea uno de los candidatos.

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Gutiérrez afirmó que muchos sectores ya están pensando en lo que serán en 2030 los comicios presidenciales, pero para él hay que prestarle especial atención a lo que sucederá el próximo año. “Ojo, nos dejamos distraer”, comentó.

“Es muy importante que la gente tome nota de estos proyectos que han mostrado eficiencia y que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, y hay muchos sectores”, agregó.

El alcalde dejó en claro que son varias las opciones que considera favorables de cara a 2027, pero será algo que se deberá analizar con detenimiento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: Alcaldía de Medellín / API

En esa línea, expresó que lo importante será que haya unidad y consensos que pongan los objetivos colectivos por encima de los individuales. “Primero el país, sin obsesiones”, manifestó.

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Además, habló de la necesidad de respetar la palabra y los compromisos, tal y como él ha hecho en esta segunda etapa al frente de la Alcaldía de Medellín.

Incluso, puso como ejemplo que en su momento se decía que aspiraba al cargo para, pocos meses después, renunciar y lanzarse a la Presidencia, algo que finalmente no sucedió.

“Ya en el futuro seguiremos trabajando. Yo no voy a ocultar a la ciudad que claro que hay aspiraciones y que yo quiero seguir trabajando por mi país hasta donde la gente lo permita, pero hoy tengo la tarea grande de terminar el periodo para el cual me eligieron”, apuntó.

Por último, Gutiérrez señaló que lo importante es que Colombia siga saliendo adelante y que todo transcurra de la mejor forma, especialmente en lo relacionado con la seguridad.