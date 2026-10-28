Gobernador de Antioquia entrega volantes para buscar al responsable del asesinato de Jhady Sofía, una niña de diez años

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la búsqueda del responsable del crimen de Jhady Sofía Osorio Mesa, una niña de 10 años que fue encontrada sin vida el pasado 23 de septiembre.

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En un video compartido por el mandatario, Rendón aparece mientras entrega volantes a los habitantes de la zona y les pide que, si conocen algún dato que pueda contribuir a la investigación, lo pongan en conocimiento de las autoridades.

La jornada busca incentivar la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido y lograr que el responsable sea identificado y llevado ante la justicia. En el marco de la búsqueda, la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al responsable.

“Este crimen atroz no puede quedar impune. Su familia y toda Antioquia exigen justicia”, manifestó Rendón en su publicación, en la que también pidió a la comunidad ayudar a las autoridades con información relevante para el caso.

El gobernador insistió en que la Fuerza Pública y la Fiscalía deben contar con toda la colaboración necesaria para avanzar en las investigaciones. Asimismo, rechazó que las agresiones contra niños y niñas se conviertan en hechos habituales y reclamó una actuación contundente de los organismos judiciales.

La niña fue encontrada sin vida el 23 de septiembre en una finca de la vereda Las Cabras, una zona rural de Frontino. El caso dio un giro tras conocerse los resultados de los análisis forenses, que llevaron a que su muerte fuera investigada como un homicidio.

La Gobernación había anunciado la recompensa para obtener información que permita esclarecer los hechos. Además, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia informó que acompaña a la familia con orientación jurídica y atención psicológica, y que solicitará a la Fiscalía que investigue la hipótesis de feminicidio.

“¡Que caiga sobre el responsable todo el peso de la ley! Que no encuentre un solo rincón donde esconderse”, afirmó el mandatario en su mensaje.

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Mientras avanzan las labores de las autoridades para establecer quién fue el responsable de la muerte de Jhady Sofía, la recompensa de hasta 100 millones de pesos continúa vigente para quienes suministren datos que permitan identificarlo y capturarlo.

Asimismo, cualquier información puede comunicarse por medio de los canales oficiales dispuestos por la Gobernación para este caso.