El pronóstico del Ideam para este miércoles 28 de octubre anticipa lluvias de intensidad variable en buena parte de Colombia.

Las precipitaciones más significativas se concentrarían en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Caribe, mientras que en amplias zonas de la Orinoquia predominaría el tiempo relativamente seco.

Así estará el clima en Colombia para la semana del lunes 26 al viernes 30 de octubre

¿En qué regiones lloverá con mayor intensidad?

En la región Caribe, se prevén lluvias moderadas a fuertes en sectores del sur de Bolívar, Córdoba, Magdalena y Cesar.

También podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad en áreas de la Sierra Nevada de Santa Marta y cerca del litoral central de Atlántico y Bolívar.

En la región Pacífica, las lluvias más importantes se esperan en el centro y sur del Chocó, así como en el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para la región Andina, el Ideam señala que las precipitaciones más significativas se concentrarían en Antioquia, el Eje Cafetero, el norte del Tolima, el occidente de Cundinamarca, el norte de Boyacá y sectores de Santander y Norte de Santander.

En el altiplano cundiboyacense, algunas zonas del Huila y el sur del Tolima se esperan lluvias de menor intensidad, entre ligeras y moderadas.

En la Orinoquia predominará el tiempo relativamente estable. Sin embargo, se pronostican lluvias fuertes en el occidente de Arauca, mientras que en el resto de la región se espera escasa precipitación.

En la Amazonia podrían presentarse lluvias dispersas de baja intensidad en el occidente de Putumayo, Caquetá y Guaviare.

En Amazonas y Vaupés se prevén precipitaciones dispersas de mayor intensidad.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman condiciones de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras ocasionales en el área marítima durante la noche.

Imágenes de lluvias en la capital del país. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Christian Euscátegui / Montaje SEMANA

¿Seguirá lloviendo en Bogotá?

Según el pronóstico del convenio entre el Ideam y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Bogotá tendrá cambios en las condiciones del tiempo a lo largo de la jornada.

Durante la mañana se espera nubosidad variable, con tiempo seco en diferentes sectores de la ciudad.

Sin embargo, en la tarde aumentará la cobertura de nubes y se prevén lluvias en amplias zonas de la capital.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitaciones durante ese periodo son Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar.

En el resto de Bogotá también podrían presentarse lluvias, aunque de menor intensidad.

La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C.

En la noche persistirá el cielo nublado, con lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

En otras zonas de la ciudad podrían registrarse lloviznas esporádicas.