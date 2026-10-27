Con pasajeros a bordo, bus se incendió en plena vía de Cartagena: TransCaribe se pronunció

Durante la mañana de este martes, 27 de octubre, varios ciudadanos en Cartagena registraron en video cuando un bus del sistema de transporte público TransCaribe se incendió en plena vía.

La situación generó alarma, especialmente porque había pasajeros adentro en el momento del hecho.

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La situación se habría dado alrededor de las 9:00 a. m., específicamente en el sector de la estación Las Delicias. Tras el incidente, varias personas se acercaron al vehículo con extintores para tratar de mitigar las llamas.

Momentos después, autoridades como los Bomberos de la ciudad se hicieron presentes en el lugar, con el propósito de atender la emergencia y evacuar a las personas que se encontraban dentro del automotor.

Posteriormente, TransCaribe publicó un comunicado oficial en el que dio claridad sobre el acontecimiento. De acuerdo con lo mencionado por la empresa, ningún operador ni usuario presentó heridas por el fuego ni resultó afectado de ninguna manera.

Además, el articulado en el que se presentó esto sería identificado con el número TC11040, que estaría adscrito a la empresa concesionaria de la operación Sotramac.

Por otro lado, la entidad señaló cuál habría sido la causa del hecho. Según la empresa, el vehículo presentó un sobrecalentamiento en una de sus ruedas, acompañado de un fuerte olor a quemado en el lugar.

Posteriormente, el operador del bus detuvo el vehículo al notar lo que estaba pasando. Después de esto, el fuego de la llanta se habría extendido a lo largo del automotor, lo que causó las imágenes y la emergencia que circularon en redes sociales.

Al estar seguras todas las personas, otros operadores que se encontraban en la zona y ciudadanos se acercaron al articulado con extintores para intentar mitigar el fuego. Sin embargo, la situación terminó siendo controlada por los bomberos de la ciudad.

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“Ya iniciamos las investigaciones internas para establecer las causas y las circunstancias de lo sucedido, y solicitamos información al respecto a la empresa concesionaria. Resaltamos que, gracias a la acción oportuna del operador siguiendo los protocolos establecidos para estas situaciones, afortunadamente ninguna persona resultó afectada”, expresó Ercilia Barios Flórez, gerente de TransCaribe.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen nueva información del hecho y se pueda esclarecer qué dio inicio a la falla presentada por el automotor. Hasta el momento, solo se conoce lo mencionado por el sistema de transporte.