Aplazada inauguración del Malecón del Mar en Cartagena: visita presidencial quedó pendiente

Cuatro horas de lluvia cambiaron los planes de la Alcaldía de Cartagena y obligaron a aplazar el acto oficial de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, una obra frente al litoral que esperaba ser presentada oficialmente este sábado.

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El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, anunció la suspensión después de que las precipitaciones continuaran sin dar tregua. La decisión también dejó pendiente la visita del presidente Abelardo De La Espriella, quien tenía previsto acompañar la jornada.

“Son cuatro horas de lluvia, no cesa la lluvia y hemos tomado la decisión de suspender el acto principal de esta apertura del Malecón del Mar en sus dos primeros kilómetros”, explicó el mandatario local.

Obra Malecón del Mar Cartagena 2026 Foto: Alcaldía de Cartagena / API

La visita presidencial quedó pendiente

Turbay aseguró que la decisión fue comunicada al presidente y agradeció su disposición para asistir al evento. También expresó que espera recibirlo próximamente para que conozca de primera mano la infraestructura, sus servicios y los beneficios que, según el Distrito, ofrecerá a la ciudad.

El alcalde, señaló que espera recibir próximamente al presidente Abelardo de la Espriella para mostrarle el Gran Malecón del Mar. Además, porque afirmó que el mandatario “dará una gran noticia a la ciudad que nos alegra y emociona a todos”, aunque no entregó detalles sobre el anuncio.

El alcalde destacó especialmente la participación de los actores de playa en el proyecto y el espacio gastronómico que estará a cargo de ‘Las Matronas de La Boquilla’, quienes podrán desarrollar allí sus actividades y generar ingresos.

La nueva fecha de la ceremonia será anunciada a través de los canales institucionales de la Alcaldía. Por ahora, la administración no ha confirmado cuándo se realizará el acto protocolario.

Obra Malecón del Mar Cartagena 2026 Foto: Alcaldía de Cartagena / API

El Malecón seguirá abierto al público

Aunque se aplazó la inauguración oficial, el espacio continuará disponible para cartageneros y visitantes. La zona gastronómica de las matronas de La Boquilla también hace parte de los servicios habilitados para el público.

La suspensión responde a las condiciones climáticas registradas en Cartagena, según explicó el alcalde. La obra no quedó cerrada por el aplazamiento del evento, sino que podrá seguir siendo utilizada mientras se define la nueva fecha de la ceremonia de apertura.

Así, el aguacero obligó a cambiar la agenda de una apertura que también esperaba la presencia presidencial. La expectativa ahora está puesta en el anuncio de una nueva fecha para el acto oficial del Gran Malecón del Mar.