Calles inundadas y quebradas desbordadas: emergencia en Fusagasugá tras los aguaceros de este miércoles

En Fusagasugá, una jornada de fuertes aguaceros dejó varias calles inundadas y dos quebradas desbordadas, según el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Las autoridades de la región ya explicaron la magnitud de la emergencia.

La Empresa de Servicios Públicos (ESP) atendió esta emergencia, que obligó a la movilización urgente de los bomberos, organismos de emergencia y Emserfusa. Carlos Lesser, gerente de la ESP, entregó un balance de esta emergencia causada por las precipitaciones.

“Estamos atendiendo los distintos puntos críticos que presentaron alto nivel de acumulación de agua en la ciudad. Después de esta impresionante lluvia que cayó, reportamos un colapso en la 17″, dijo Lesser.

Además, el gerente aseguró que la entidad visitó Florida, Gaitán, Galán y la Escuela General Santander, en donde se presentó una acumulación de agua superior a la que normalmente se evidencia.

Los videos que los ciudadanos publicaron en redes sociales evidencian que la jornada dejó varias calles completamente inundadas de forma inusual.

La emergencia que más preocupó a la ciudadanía fue el desbordamiento de la quebrada Pekín. Este cuerpo de agua es uno de los más importantes del municipio, ya que atraviesa su zona urbana e impacta directamente al barrio Pekín.

Asimismo, afecta a sectores aledaños como El Bosque, Santa María de los Ángeles y la zona céntrica. Al respecto, Bomberos de Cundinamarca aseguró tener bajo control la emergencia.

“Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en diferentes zonas del departamento de Cundinamarca. A esta hora se nos reporta una grave emergencia en la jurisdicción del municipio de Fusagasugá, debido al desbordamiento de varias quebradas, principalmente La Pekín, y de colapsos en el sistema de alcantarillado”, dijo el vocero de bomberos.

Por su parte, la Alcaldía de Fusagasugá aseguró que hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni viviendas afectadas. Esta situación genera tranquilidad entre los ciudadanos que enfrentaron estas particulares condiciones climáticas.

Durante el último mes, diferentes regiones del país se han enfrentado a diversas emergencias a causa de las fuertes precipitaciones registradas, a pesar de que también inició el fenómeno de El Niño.

Los expertos en la materia han explicado que este fenómeno no implica necesariamente una sequía extrema, por lo que pueden presentarse lluvias durante este periodo.