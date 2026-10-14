Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días provocaron un deslizamiento de tierra en la vía que comunica a Sibaté con Fusagasugá, en Cundinamarca.

La caída de material bloqueó los dos carriles en el sector San Miguel, a unos 400 metros del peaje, y obligó a cerrar completamente el corredor.

De acuerdo con la información divulgada por el gobernador Jorge Emilio Rey, el balance inicial no dejó personas heridas ni vehículos atrapados entre los escombros.

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Bomberos atendieron la emergencia y se esperaba maquinaria

Los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá acudieron al lugar para atender la situación.

Debido a la cantidad de material que cayó sobre la carretera, era necesario realizar labores de remoción para recuperar la movilidad.

La intervención requería maquinaria amarilla para retirar la tierra, las rocas y los demás elementos que obstruían la vía.

Mientras avanzaban las acciones para atender el derrumbe, el tránsito por el tramo afectado permanecía interrumpido, según el reporte publicado.

La emergencia se presentó en medio de una temporada de lluvias que ha generado distintas afectaciones en Cundinamarca.

¿Qué deben tener en cuenta los conductores?

Las autoridades recomendaron a quienes se movilizan por este corredor tomar vías alternas y atender las indicaciones de los organismos encargados de la emergencia.

Por eso, antes de emprender el recorrido entre Sibaté y Fusagasugá, los conductores deben verificar las condiciones de movilidad con las autoridades departamentales y el ICCU.

También es importante evitar acercarse al punto del derrumbe mientras se desarrollan las labores de atención.

Ante el cierre de la vía Sibaté-Fusagasugá por el deslizamiento en el sector San Miguel, los conductores pueden considerar el corredor Bogotá–Silvania–Fusagasugá como una posible alternativa para llegar a su destino.

Comunicado gobernador Jorge Emilio Rey Ángel Foto: X @JorgeEmilioRey

Se recomienda verificar las condiciones de movilidad antes de iniciar el recorrido y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Tenga en cuenta que la presencia de tierra y rocas sobre la carretera, sumada a las condiciones de lluvia que originaron el incidente, hace necesario esperar las indicaciones oficiales antes de utilizar el tramo afectado.

La prioridad ahora es establecer el avance de la remoción de escombros y confirmar cuándo existen condiciones seguras para habilitar nuevamente la carretera.

Mientras no haya un reporte oficial posterior, la hora de reapertura y el estado actual del corredor siguen sin estar confirmados.