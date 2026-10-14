Tres personas afectadas tras explosión de granada cerca de un colegio en Barrancabermeja: ofrecen $50 millones de recompensa

Un nuevo hecho de violencia se registró en el país en las últimas horas y dejó a tres personas afectadas en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

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El alcalde Jonathan Vásquez informó que en horas de la noche de este martes, 13 de octubre, fue detonado un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo.

“No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, dijo en sus redes sociales.

Afortunadamente, este era de baja intensidad, aunque alcanzó a herir por lo menos a tres personas, de acuerdo con los primeros reportes.

Uno de ellos fue una mujer que resultó con lesiones en las piernas y en la espalda, otro fue un hombre con heridas también en las piernas. Los dos fueron trasladados rápidamente a la Clínica Magdalena.

De igual forma, una menor de 17 años tuvo que ser remitida al Hospital Regional por cuenta de un aturdimiento generado por la onda explosiva. Afortunadamente, ninguna de las lesiones reviste gravedad.

El alcalde Vásquez confirmó que, tras lo ocurrido, ordenó la activación inmediata de un plan candado y el despliegue de miembros de la Policía, el Ejército y la Armada con el objetivo de reforzar la seguridad que hay en esta zona del país.

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El mandatario también señaló que el área de la explosión se encuentra acordonada y se adelantaron los respectivos protocolos antiexplosivos en la comuna 6 de la ciudad.

Ahora, la tarea es saber quiénes fueron los responsables de este hecho violento y esclarecer los motivos por los que llevaron a cabo esta explosión.

“Con el apoyo de nuestro Centro de Monitoreo y las cámaras de seguridad, las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables”, dijo el mandatario.

Por último, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información de cualquier pista que permita dar con el paradero y la captura de quienes cometieron el crimen.