Encuentran muerta a Ayelén Sofía Páez tras 14 meses desaparecida: fue vista por última vez en Bogotá y su cuerpo apareció en Sopó

Ayelén Sofía Páez, la menor reportada como desaparecida en Bogotá desde el pasado 9 de agosto de 2025, fue encontrada muerta en el municipio de Sopó, en Cundinamarca.

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Fueron 14 meses de angustia por parte de la familia de la adolescente, aunque lamentablemente el desenlace no fue el que se esperaba.

De acuerdo con las primeras informaciones, una persona se encontraba caminando por zona rural del mencionado municipio cuando halló el cadáver y avisó de inmediato a las autoridades durante el fin de semana.

La Fiscalía llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue llevado hasta Medicina Legal, institución que confirmó que se trataba de la menor desaparecida. Además, su mamá también reconoció el cuerpo.

Esta es una foto de la joven junto a su perro. Foto: API

Daniel Solarte, el abogado que representa a la familia, habló con el diario El Espectador y manifestó que, si bien es importante haber hallado a la niña, ahora los esfuerzos se deben centrar en saber qué fue lo que pasó.

Según dijo, todavía hay muchas preguntas al respecto y están a la espera de que las autoridades lleven a cabo las investigaciones. En ese sentido, indicó que todavía faltan exámenes al cadáver y otro concepto de Medicina Legal.

Asimismo, se espera que se precise si el cuerpo presenta señales de violencia, cuál fue la causa de muerte y qué elementos contiene que pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido.

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“El hallazgo del cuerpo no significa que el proceso esté cerrado”, apuntó de manera contundente, pues la familia todavía está esperando que se respondan muchas preguntas.

Uno de los grandes misterios que hay en este caso es quién manipuló el celular de Ayelén. El móvil fue encontrado en otro departamento y estaba formateado, además de que cambiaron por completo las cuentas de la menor y sus contraseñas.

De acuerdo con el relato del abogado, la persona que tenía el dispositivo en Sucre contó que lo recibió como el regalo del hijo de una mujer, por lo que no se sabe cómo llegó hasta allí.

Imagen referencia del levantamiento de un cadáver. Foto: Colprensa

En su momento, la mamá de la joven explicó que su hija salió a hacer una compra y nunca más regresó. De hecho, el último registro que se tiene de ella es en la calle 67 con carrera Séptima, desde ese momento no se sabía nada hasta que finalmente encontraron su cuerpo.

Ahora, la familia de Ayelén Sofía la podrá despedir tras 14 meses desaparecida, pero no descansará hasta saber qué fue lo que pasó con ella y si hay personas involucradas en el hecho.