Una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de la zona rural de Guaca, Santander, durante la tarde y la noche del domingo 4 de octubre.

La caída de granizo cubrió de blanco diferentes sectores y provocó afectaciones en cultivos y zonas destinadas al pastoreo.

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Los cultivos, los más afectados

La agricultura ocupa un lugar importante en la actividad rural de Guaca.

Las mayores afectaciones fueron reportadas en las veredas Cupagá, Palmar y Cámara, en el área de influencia del páramo del Almorzadero.

Campesinos de estos sectores registraron en fotografías cómo quedaron algunas zonas después de la granizada. Las imágenes muestran la presencia de granizo sobre terrenos y cultivos.

Entre los productos afectados se encuentran la arveja, la papa y el maíz, cultivos que hacen parte de las actividades agrícolas de esta zona de Santander.

El fenómeno también ocasionó daños en pastizales, una situación que afecta igualmente a las zonas rurales donde se desarrollan actividades relacionadas con el campo.

Granizada en Guaca, Santander Foto: X @BLUSantanderes

Se investigan las pérdidas económicas después de la granizada

Por ahora, no se ha establecido oficialmente cuántas hectáreas resultaron afectadas ni cuál sería el valor de las pérdidas económicas ocasionadas por la granizada.

La dimensión de los daños tendrá que ser determinada mediante la evaluación de las zonas afectadas y de los cultivos que resultaron perjudicados por el fenómeno meteorológico.

La granizada se registró en medio de las condiciones climáticas que se han presentado en Santander.

Un reporte de Caracol Radio hace referencia a las altas temperaturas y al contexto climático del departamento.

Para los productores de Guaca, el episodio representa una nueva dificultad para las actividades del campo, especialmente en sectores donde los cultivos quedaron expuestos a la caída de granizo.

Las autoridades y los productores deberán establecer ahora el alcance de las afectaciones para determinar con mayor precisión el impacto que tuvo el fenómeno en esta zona rural de Santander.

La granizada del domingo no es el primer episodio de este tipo registrado este año en el municipio.

En febrero de 2026, una tormenta eléctrica acompañada de granizada afectó a trabajadores que se encontraban en la vereda El Alizal, en inmediaciones del páramo de Santurbán.

En aquella emergencia, seis personas resultaron afectadas por el impacto de un rayo y tres tuvieron que ser trasladadas a centros médicos.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó entonces sobre la presencia de tormentas eléctricas y granizadas en ese sector.

El nuevo episodio, sin embargo, tuvo como principal impacto reportado los daños en terrenos agrícolas y pastizales de varias veredas.