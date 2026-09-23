“Tenemos que actuar antes”: gobernador de Santander lanza advertencia al Presidente por amenazas en su territorio

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, advirtió al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sobre varias amenazas que se ciernen sobre ese departamento y otros lugares del país.

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“Es que necesitamos hacer un consejo de seguridad multidimensional para mirar diferentes problemas, tenemos que anticipar nosotros, no podemos llegar a momentos difíciles”, aseguró.

El gobernador y mayor general retirado del Ejército se refirió a las situaciones complejas en el Magdalena Medio, donde el ELN y el Clan del Golfo, además de bandas organizadas, se disputan el control de rutas de narcotráfico, de narcomenudeo y explotación del oro.

Una situación similar se vive en en el sur de Bolívar y en el oriente antioqueño.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander (derecha), en conversación con Yesid Lancheros, director de SEMANA, en 2024. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Además, dijo:

“Tenemos todavía la minería ilegal rampante en el páramo de Sumapaz, tenemos a los bandidos del ELN pasando de Arauca a García Rovira. Si bien no es algo que en este momento nos esté afectando, sí puede en cualquier momento crecerse y por eso tenemos que actuar antes de, no esperar a hacer los consejos de seguridad cuando se presenten las crisis”.

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El presidente De La Espriella visitó justamente Bucaramanga, capital del departamento, este día, con ocasión de la XXI Cumbre de la Jurisdicción Constitucional. Y el gobernador reaccionó en su cuenta de X a su llegada:

“Es un honor recibirlo en nuestra tierra, en el marco de la XXI Cumbre de la Jurisdicción Constitucional. Presidente, gracias por su trabajo y compromiso con el país. Desde Santander seguiremos aportando, trabajando y construyendo juntos por una Colombia mejor. A todos los visitantes que llegan a nuestra tierra: ¡bienvenidos a Santander! Disfruten de nuestra gente, nuestra cultura, nuestra gastronomía y de la belleza de esta tierra que siempre recibe a Colombia con los brazos abiertos".

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El presidente arribó allí luego de recorrer Santa Marta, ciudad que estuvo sitiada por los delincuentes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que en retaliación por las muertes de alias Cholo, de Bendito Menor y su novia, La Bebecita, ordenaron cerrar comercios y quemaron vehículos.

Entonces, De La Espriella ordenó militarizar Santa Marta ante esos hechos de violencia.

“Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, en donde han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores y están cometiendo toda suerte de desmanes. He ordenado como presidente de la República que Santa Marta sea militarizada”, dijo el mandatario.