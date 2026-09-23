Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, fue liberado: estas fueron sus primeras palabras

Samuel Adrián volvió a aparecer públicamente este miércoles, 23 de septiembre, luego de permanecer diez días bajo arresto en Colombia. El mexicano fue detenido en el Aeropuerto El Dorado el pasado 13 de septiembre.

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El mexicano, conocido por dirigir el documental Colombia: fábrica de niños trans, habló ante medios de comunicación minutos después de recuperar su libertad.

A su salida de la estación de Policía de Usaquén, en Bogotá, Adrián fue recibido por varias personas y posteriormente entregó sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido.

“No vamos a bajar el documental. La víctima no soy yo, la víctima son los niños a los que les han mentido, a los que ahora en los salones de clase les quieren enseñar la ideología de género diciéndoles que posiblemente nacieron en el cuerpo equivocado”, afirmó el documentalista.

En su intervención también hizo referencia a las familias de menores que atraviesan procesos relacionados con su identidad de género.

“Las víctimas son los papás sometidos entre la espada y la pared para decirles que prefieren tener un hijo trans o un hijo muerto”, agregó.

Las afirmaciones corresponden a la posición expresada por Adrián y se producen en medio de una discusión en la que existen posturas distintas desde sectores médicos, organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans y grupos críticos de los tratamientos de afirmación de género en menores.

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¿Por qué Samuel Adrián estuvo bajo arresto?

La medida contra el mexicano se hizo efectiva el pasado 13 de septiembre, cuando llegó al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. La Policía explicó enese momento a SEMANA que no se trataba de una captura relacionada con un proceso penal, sino del cumplimiento de una orden de arresto dictada por un juez dentro de un incidente de desacato.

El proceso está relacionado con contenidos difundidos por Adrián y con una acción de tutela promovida por el endocrinólogo pediatra Mario Angulo. De acuerdo con la información conocida del caso, el posterior incumplimiento de disposiciones judiciales dio lugar al incidente de desacato y a una sanción de diez días de arresto, además de una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Adrián conocía la existencia de la decisión antes de ingresar al país. De hecho, antes de abordar su vuelo desde Panamá grabó un video en el que anticipó que podía ser detenido una vez aterrizara en Bogotá y aseguró que estaba dispuesto a afrontar la medida.