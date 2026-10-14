El pronóstico del Ideam para este miércoles 14 de octubre anticipa una jornada con lluvias de distinta intensidad en buena parte de Colombia.

Las precipitaciones más fuertes podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en sectores de las regiones Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia.

En Bogotá, se esperan lluvias durante la tarde y posibles precipitaciones aisladas en la noche.

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Lluvias en varias regiones del país

Colombia tendrá una jornada marcada por la variabilidad del tiempo.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se prevé una ligera disminución de las precipitaciones en comparación con el día anterior.

Sin embargo, esta reducción no significa que desaparezca el riesgo de lluvias fuertes en diferentes zonas del territorio nacional.

En la región Caribe predominará el tiempo seco durante la jornada.

No obstante, el Ideam prevé lluvias moderadas a fuertes, con posibles tormentas eléctricas localizadas, en sectores marítimos del Caribe occidental, cerca de los cayos del norte y del área insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En el territorio continental también podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en el centro y sur de La Guajira, el nororiente del Magdalena, el norte y sur del Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, especialmente en inmediaciones de La Mojana.

La región Pacífica tendrá condiciones más lluviosas a medida que avance el día.

Aunque durante la mañana predominaría el tiempo seco, con algunas precipitaciones ligeras a moderadas.

En la tarde, la noche y la madrugada podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores del oriente y sur del Chocó.

También en el norte, occidente, centro, sur y oriente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la región andina, las lluvias podrían ganar intensidad durante la segunda mitad de la jornada.

El pronóstico contempla precipitaciones moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas localizadas en sectores de Norte de Santander.

Esto se presentará especialmente en inmediaciones de El Catatumbo, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

Por eso, quienes tengan desplazamientos previstos durante la tarde o la noche deberán considerar la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del recorrido.

En la Orinoquia se espera tiempo predominantemente seco durante la mañana, aunque podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en sectores del occidente y sur.

Para la tarde, la noche y la madrugada, el Ideam pronostica precipitaciones moderadas a fuertes, con posibles tormentas eléctricas localizadas, en amplias zonas de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, incluido el piedemonte llanero.

En la Amazonia, las primeras horas del día también estarán marcadas por el predominio del tiempo seco, con lluvias ligeras a moderadas en puntos aislados.

Sin embargo, las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche en sectores de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, además del piedemonte amazónico.

Estas condiciones muestran que, aunque el país experimentaría una reducción general de las lluvias frente al día anterior, varias regiones seguirán expuestas a precipitaciones de consideración.

Tiempo lluvioso se prevé para Bogotá. Foto: Semana/ Getty Images

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y tiempo seco en gran parte de la ciudad. Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras y dispersas, especialmente en el sur de la capital.

Para la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas y posibilidad de actividad eléctrica.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitaciones son Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy.

La temperatura máxima estimada para Bogotá será de 21 °C.

En la noche se espera cielo parcialmente nublado, aunque podrían presentarse lluvias aisladas en el occidente de la ciudad, principalmente en Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón.

Quienes deban salir durante la tarde o regresar a casa en horas de la noche deberían tener en cuenta esta previsión y considerar posibles cambios en las condiciones del tiempo.