Barranquilla

Fuerte aguacero desbordó arroyos en el Atlántico: viviendas inundadas y pérdidas considerables

Las fuertes lluvias del puente festivo inundaron viviendas en Juan de Acosta y provocaron emergencias en Soledad y Barranquilla. En el municipio costero, 22 familias resultaron afectadas.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

13 de octubre de 2026 a las 2:24 p. m.
Inundaciones en Barranquilla.
Inundaciones en Barranquilla. Foto: Captur de pantalla redes sociales

Las intensas lluvias que cayeron sobre el Atlántico el lunes 12 de octubre provocaron el desbordamiento de arroyos, inundaciones en viviendas y situaciones de riesgo para los habitantes.

En Juan de Acosta, varias familias reportaron pérdidas materiales tras la entrada del agua a sus casas, mientras que en Soledad dos adolescentes fueron arrastrados por la corriente de un arroyo y tuvieron que ser rescatados.

El aguacero, acompañado de tormentas eléctricas, elevó el caudal de varios arroyos y dejó afectaciones en zonas residenciales, además de complicaciones para quienes transitaban por algunas vías.

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Una de las situaciones más delicadas se registró en Juan de Acosta, municipio de la zona costera del departamento, donde el arroyo El Tigre se desbordó y el agua ingresó a viviendas cercanas.

El episodio dejó familias damnificadas y reabrió las preguntas de los habitantes sobre las condiciones de la infraestructura construida para mitigar este tipo de emergencias.

  • Juan de Acosta: el agua entró a las viviendas

En el sector afectado por el desbordamiento del arroyo El Tigre, 22 familias resultaron damnificadas, según el balance publicado por El Heraldo el 13 de octubre.

Los residentes solicitaron que se evalúe el funcionamiento del puente y la canalización del arroyo, obras que, según sus testimonios, debían contribuir a reducir el riesgo de inundaciones.

Algunos habitantes sostienen que el agua se acumuló y terminó devolviéndose hacia las viviendas.

Sin embargo, las causas de lo ocurrido deben establecerse mediante una evaluación técnica.

Los testimonios de la comunidad reflejan sus preocupaciones, pero no constituyen por sí solos una conclusión sobre posibles fallas en las obras.

La Gobernación del Atlántico adelanta acciones de atención y acompañamiento a las familias afectadas, de acuerdo con el reporte periodístico.

Arroyo donde fue arrastrado menor de 13 años
Arroyo donde fue arrastrado menor de 13 años Foto: Imagen redes sociales
  • Soledad: dos adolescentes fueron arrastrados por la corriente

Las lluvias también generaron una situación de riesgo en Soledad.

En el arroyo El Salao, dos adolescentes que jugaban fútbol fueron sorprendidos por una corriente repentina y terminaron siendo arrastrados por el agua.

Uno de ellos fue rescatado casi de inmediato por integrantes de la comunidad.

El otro, un niño de 13 años identificado como Yacip, fue llevado por la corriente durante varias cuadras entre los barrios Los Robles y Los Cedros.

El subintendente de la Policía Nacional Carlos Alberto Munive Mazeneth siguió el recorrido del menor desde la orilla y logró sacarlo del arroyo.

El niño fue trasladado a un centro asistencial y, según la información divulgada por las autoridades municipales, se encontraba fuera de peligro.

La Alcaldía de Soledad destacó la actuación del uniformado, quien presta sus servicios en la Estación de Policía 20 de Julio.

  • En Barranquilla, las corrientes dificultaron la movilidad

Barranquilla también registró afectaciones durante el aguacero.

Las corrientes de agua complicaron el tránsito en la vía 40 con calle 79 y una motociclista estuvo cerca de ser arrastrada.

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Las emergencias se produjeron en medio de precipitaciones que alcanzaron una intensidad considerable.

El episodio ocurrió durante la segunda temporada de lluvias del año, en un contexto en el que las autoridades meteorológicas mantenían la atención sobre posibles crecientes súbitas en cuencas del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Las autoridades y los organismos competentes deberán establecer las medidas necesarias para atender a los afectados y reducir los riesgos. En los sectores expuestos a crecidas e inundaciones.