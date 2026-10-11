Las fuertes lluvias siguen haciendo de las suyas y generando problemas en las diferentes vías del país. Una de las más afectadas es la que conecta a la ciudad de Cali con Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

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De acuerdo con información de las autoridades, se registró una caída de rocas a la altura de Dagua, lo que ha provocado que se tenga un cierre completo en esta zona.

Así lo confirmó por medio de un comunicado la Alcaldía municipal de Dagua, que señaló que los deslizamientos han provocado que la vía no sea segura para transitar, por lo que se decretó su cierre.

“Se recomienda abstenerse de transitar por este corredor vial hasta que las autoridades competentes informen sobre su habilitación”, indicó la administración.

En un principio, según indicó el Instituto Nacional de Vías (Invias), se estaba realizando el paso de vehículos a un solo carril, pero la Alcaldía ya confirmó que está cerrado por completo.

Este corredor es muy importante en esta zona del país, ya que conecta al Valle del Cauca con el principal puerto marítimo del Pacífico. Por lo mismo, todo esto genera complicaciones para los trasportes de carga y los viajeros.

A través de redes sociales se han conocido algunos videos que muestran que hay varios carros represados en el sitio, al tiempo que se observa una gran cantidad de rocas.

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Por el momento, las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas labores para intentar quitar estos escombros y habilitar lo más rápido posible este corredor.

No obstante, todo dependerá de cómo continúe el clima, especialmente las lluvias, ya que esto puede seguir afectando la carretera.

Las autoridades han aprovechado para hacerles un llamado a los conductores para que extremen las medidas de seguridad y manejan con máxima precaución.