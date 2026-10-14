Primera dama, Ana Lucía Pineda, hizo importante llamado por delicado tema: “No dar credibilidad”

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el pasado 7 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella ha tenido que distribuir su tiempo entre las responsabilidades de su cargo y la respuesta a varias situaciones de emergencia que han afectado al país. El terremoto y los incendios forestales registrados en distintas regiones han ocupado un lugar importante en la agenda de sus primeros días de administración.

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Como parte de sus labores, el mandatario se ha desplazado a territorios afectados para conocer de primera mano las consecuencias de estas situaciones. Además, ha cumplido compromisos institucionales en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali, en medio de una agenda que ha estado marcada por las necesidades de atención en diferentes zonas del territorio nacional.

En paralelo, Ana Lucía Pineda, esposa del jefe de Estado, ha comenzado a tener una participación más visible en la vida pública. Desde su papel como primera dama, ha estado presente en algunas actividades vinculadas con los compromisos presidenciales, lo que ha contribuido a que su imagen tenga mayor exposición ante la ciudadanía.

Su presencia, pese a las polémicas que han rodeado las donaciones y su fundación, también ha despertado interés en torno a las funciones que desempeña y la manera en que acompaña al mandatario durante el inicio de su administración.

De hecho, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una publicación que hizo la esposa de Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de Instagram, donde hacía un importante llamado por una delicada situación.

Ana Lucía Pineda, junto a su equipo de trabajo, alertaron por una preocupante situación que se estaba dando en redes sociales, debido a perfiles que se hacían pasar por la primera dama.

La mujer fue clara en que habían identificado cuentas falsas con su nombre y sus fotos, pidiéndole a las personas que no creyeran en nada de lo que se estaba poniendo allí.

“Se han identificado perfiles que suplantan su identidad: Facebook: Analu Pineda - X (Twitter): @analu_pinedy29b”, escribió al inicio del mensaje.

“Informamos a la ciudadanía que estas cuentas son falsas y no pertenecen a la primera dama. Se recomienda no dar credibilidad a sus publicaciones y reportar estos perfiles ante las respectivas plataformas. Oficina Primera Dama”, agregó el comunicado.