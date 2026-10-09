Una medida tomada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tiene en vilo a cientos de familias en Fusagasugá desde hace cerca de ocho meses, según denuncias de varios compradores de la urbanización Sueños Campestres, ubicada en la vereda Espinalito. Esto, luego de que la entidad tomara la decisión de suspender las obras de construcción.

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Muchos aseguran que la decisión ha tenido un impacto en los trabajadores de la obra, pues habría provocado el despido de más de 250 personas. Además, serían decenas los compradores que permanecen sin certeza sobre el futuro de sus inversiones.

La razón para tomar la decisión, según la CAR, son las posibles afectaciones a las rondas hídricas y los cuestionamientos relacionados con presuntas actividades mineras y la densidad de construcción.

La decisión de la CAR de suspender la construcción de Sueños Campestres completa cerca de ocho meses, mientras los compradores reclaman claridad sobre las condiciones necesarias para reanudar las obras. Foto: Getty Images/iStockphoto

La defensa de los compradores indicó que la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha descartado actividades de minería ilegal e impactos ambientales negativos en la zona. Con ese argumento, cuestiona los fundamentos de la suspensión y reclama claridad sobre las competencias de las entidades involucradas.

Muchos consideran que un pronunciamiento sobre actividades mineras no resuelve por sí solo todos los posibles cuestionamientos ambientales o urbanísticos del proyecto.

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Los compradores también aseguran que se habrían dado demoras injustificadas y consideran que “la CAR ha excedido sus competencias. Se trata de la posición jurídica de los promotores, cuya validez debe establecerse mediante los procedimientos correspondientes”, precisan.

La suspensión de Sueños Campestres habría provocado el despido de más de 250 trabajadores, según denuncias relacionadas con la paralización del proyecto en la vereda Espinalito, en Fusagasugá. Foto: Getty Images

Tras los hechos, la comunidad reclama una salida a la problemática, como conocer qué debe corregirse, qué condiciones permitirían reanudar las obras y en qué plazo habrá una decisión. La protección de los recursos naturales y la estabilidad de las familias exigen respuestas claras, verificables y oportunas.

Además, queda sobre la mesa una pregunta sobre cómo garantizar decisiones oportunas y suficientemente sustentadas para que una controversia administrativa no prolongue la incertidumbre de las familias afectadas.

Los compradores de Sueños Campestres cuestionan los fundamentos de la suspensión de las obras y piden que las autoridades aclaren las presuntas afectaciones ambientales y los requisitos para continuar con la construcción. Foto: GUILLERMO TORRES REINA