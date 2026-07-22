Presunto agresor de mujer en plena calle de Fusagasugá ya está en poder de las autoridades: Gobernador Jorge Emilio Rey entregó detalles

El pasado fin de semana se viralizó un video en el que quedó registrado el brutal ataque del que fue víctima una mujer en el barrio Gaitán, en Fusagasugá, Cundinamarca.

En la imágenes se observa el instante en que una joven fue atacada a puños y patadas a manos de un sujeto identificado como Edwin Ricardo Reyes Vargas, luego de que ella descendiera de un taxi, en horas de la madrugada del pasado miércoles, 15 de julio.

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Tras lo anterior, dicho individuo era buscado por las autoridades para que responda ante la justicia por ese hecho que ha generado indignación en el país.

Precisamente, esta mañana de miércoles, 22 de julio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció a través de su cuenta en X que el presunto agresor ya está poder de las autoridades.

En su escrito en X, Rey informó que Reyes se presentó voluntariamente ante las autoridades en la estación de Policía de Girardot.

“La presión social y de las autoridades lograron que Edwin Ricardo Reyes Vargas, señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá, se presentara voluntariamente ante las autoridades en la Estación de Policía de Girardot. Desde allí fue trasladado a Fusagasugá por la Policía Nacional para atender el requerimiento de la Fiscalía Quinta. En este momento permanece en las instalaciones del ente investigador, acompañado por la Defensoría Pública, mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes", dijo Rey en parte de su mensaje en X.

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Por último, el gobernador de Cundinamarca advirtió que no tolerará ningún acto de violencia contra las mujeres.

“En Cundinamarca no toleramos ningún acto de violencia contra las mujeres. Seguiremos respaldando el trabajo de las autoridades para que este proceso avance con celeridad y la justicia actúe.Mi reconocimiento a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a todos los ciudadanos que alzaron su voz para exigir justicia”, concluyó Rey en X.