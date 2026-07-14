Video | Revelan crudas imágenes del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya: hombre intentó salvarla, pero no lo logró

El feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el pasado 12 de julio al interior de un almacén de Homecenter de Soacha, sigue causando indignación en el país.
En las últimas horas, un juez de control de garantías envió a prisión al hombre señalado de atacarla, luego de que la Fiscalía lo presentara por el delito de feminicidio agravado.
Según la investigación, el procesado identificado como Óscar Giovanny Marulanda habría ingresado hasta el lugar donde trabajaba la mujer y la atacó con un arma blanca. Las autoridades sostienen que el crimen habría estado precedido por un presunto patrón de acoso y persecución tras la terminación de la relación sentimental.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó los elementos de prueba recopilados y el juez consideró que se cumplían los requisitos para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
Un hombre recibió medida de aseguramiento en centro carcelario como presunto responsable de causarle la muerte a una mujer en un almacén de Soacha (Cundinamarca). La Fiscalía le imputó el delito de feminicio agravado— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 13, 2026
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El video que conmociona al país
Mientras la investigación avanza, comenzaron a circular las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, las cuales muestran los angustiosos momentos del ataque.
En el video se observa cómo el agresor se dirige hacia Rosa Mayerly, al parecer para hablar con ella y apartarla de las demás personas. Segundos después, inicia la agresión.
Minutos más tarde, un ciudadano que se encontraba en el lugar corre para intervenir y enfrenta al atacante en un intento por detenerlo.
Aunque el hombre golpea al presunto agresor y trata de apartarlo de la víctima, no logra impedir que continúe el ataque. Instantes después, según testigos, otras personas también intentan auxiliar a la trabajadora, mientras el señalado responsable intenta abandonar el establecimiento.
Revelan las crudas imágenes del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya en Soacha. Un hombre intentó salvarla del ataque, pero no logró evitar la tragedia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/54AF5AfToQ— Revista Semana (@RevistaSemana) July 15, 2026
La investigación apunta a un posible historial de acoso
De acuerdo con la investigación de las autoridades, el hoy capturado no habría sido la expareja sentimental de la víctima, aunque en algún momento le manifestó su interés de iniciar una relación con ella.
La Fiscalía sostiene que el hombre presuntamente llevaba varios meses acosándola y que la víctima ya había alertado a sus familiares y a las autoridades sobre los constantes episodios de hostigamiento.
Familiares de Rosa Mayerly también aseguraron que el señalado agresor la seguía con frecuencia y no aceptaba el rechazo de la víctima, una situación que, según relataron, mantenía preocupados a sus seres queridos.
El pronunciamiento de Homecenter
Horas después de los hechos, Homecenter emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y confirmó que la víctima hacía parte de su equipo de colaboradores.
La compañía aclaró que el agresor no tenía ningún vínculo con la empresa y explicó que, apenas ocurrió la emergencia, activó los protocolos de atención, brindó los primeros auxilios y coordinó el traslado de Rosa Mayerly a un centro asistencial.
“Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su familia y equipo de trabajo”, señaló la empresa, que además anunció acompañamiento humano, psicológico y social para los familiares y compañeros de la víctima.
Asimismo, Homecenter informó que está colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y reiteró su rechazo a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.